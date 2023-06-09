В Москве состоялась премьера комедии "Райцентр" с Кристиной Асмус

Все серии проекта выйдут в онлайн-кинотеатре "Иви" 23 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Премьера детективной черной комедии "Райцентр" режиссера Данилы Чащина о встрече бывших одноклассников, которая превращается в расследование, состоялась в Москве в пятницу, передает корреспондент ТАСС. Все восемь серий проекта выйдут в онлайн-кинотеатре "Иви" 23 июня.

Сюжет комидии разворачивается в районном центре Вармалей, где спустя 20 лет после окончания школы встречаются одноклассники. Встречу выпускников превращает в катастрофу выловленный из пруда автомобиль, пролежавший на дне со дня выпускного. Внутри машины - тело и камень, оказывающийся метеоритом. Расследование обостряет старые конфликты, запутывает и без того сложные отношения одноклассников, учителей и родителей.

Главные роли в "Райцентре" исполнили Кристина Асмус, Дмитрий Чеботарев, Иван Добронравов и Карина Разумовская. Добронравов в беседе с журналистами поделился, что съемки сериала фактически сделали из актерской команды одноклассников, которых они изображают на экране.

"Когда я прочитал сценарий, мне он показался ни на что не похожим. Поэтому показалось очень интересным пуститься в это путешествие. До съемок мы всем "классом" (актерским составом - прим. ТАСС) собирались и читали сценарий по ролям, что происходит не так часто, поэтому это лишний раз мне показало, насколько это будет по-другому. У нас получилась слаженная команда", - сказал актер.

Добронравов, как и остальные члены съемочной группы, пришел на премьеру в красной ленточке выпускника. На один вечер столичное пространство Quattro Space превратилось в вечер встреч выпускников из 1990-х, где по соседству с красной дорожкой расположилась классная доска и парты, а зрителей пригласили посмотреть первый эпизод "Райцентра" в стилизованном школьном актовом зале. Ведущим вечера стал Александр Белоногов, известный как ви-джей телеканала MTV Россия Александр Анатольевич.

По словам создателей, в "Райцентре" смешались и драма, и триллер, и комедия, и фантастика. При этом, по мнению Добронравова, самым сложным в сериале было соблюсти этот жанровый баланс. При этом Чеботарев выразил уверенность, что "Райцентр" тяготеет к черной комедии. "Потому что даже тот триллер все равно окрашен в краски гротеска и юмора", - добавил артист.

Съемки сериала

"Райцентр" стал четвертым совместным проектом "Иви" и продюсеров компании "Среда" Александра Цекало и Ивана Самохвалова. Съемки сериала проходили в Ярославской области, при этом название райцентра Вармалей - реальное: одноименная деревня находится под Нижним Новгородом.

Режиссером проекта выступил Данил Чащин, для которого "Райцентр" стал дебютом. Представляя съемочную группу, он также поблагодарил команду онлайн-кинотеатра "Иви" и "Среды". "Для меня до сих пор секрет, почему мне доверили эту историю "Иви" и "Среда", потому что я не снял даже ни одной короткометражки и ни одного клипа. Это большая смелость", - сказал режиссер.

Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре "Иви" 23 июня. Зрителям будут доступны сразу все восемь эпизодов сериала.