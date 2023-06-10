Россия впервые примет участие в кинорынке SIFF в Шанхае

Проекты представят 18 компаний из РФ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Международный кинорынок SIFF Market 2023, который проходит в рамках Шанхайского международного кинофестиваля, откроется в Китае в субботу. Впервые в его работе примут участие представители российской киноиндустрии - 18 компаний представят 75 проектов, сообщили в пресс-службе "Роскино".

"10 июня в Шанхае откроется международный кинорынок SIFF Market 2023, который традиционно проходит в рамках Шанхайского международного кинофестиваля. Впервые "Роскино" при поддержке Минкультуры России организует на кинорынке стенд российской киноиндустрии Russian Content Worldwide: свои проекты представят 18 компаний", - говорится в сообщении.

В частности, участникам кинорынка представят последние новинки - космическую драму Клима Шипенко "Вызов", новый фильм Бориса Хлебникова "Снегирь", исторический детектив Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырех", комедийный боевик "Мажор в Сочи", сериал "Безсоновъ", анимационные фильмы "Чинк: Хвостатый детектив" и "Снежная королева". Всего на российском стенде представят 75 проектов.

В "Роскино" отметили, что для российской киноотрасли участие в SIFF Market 2023 станет самой масштабной презентацией на одной из крупнейших и статусных азиатских бизнес-площадок. "Китай является важным стратегическим направлением для российских экспортеров контента, и участие в SIFF Market откроет новые возможности для российского кино", - добавили в организации.

Кроме того, 11 июня "Роскино" организует для международных участников специальную презентацию-шоукейс, куда войдут проекты российских компаний. Среди них фильмы "Гром: Трудное детство", "Кентавр", мультфильмы и мультсериалы "Монсики", "Ну, погоди! Каникулы", "Тайны Медовой долины", "Приключения Пети и Волка", "Финник", "Плюшевый Бум", "Команда "Матч", "Дракошия", "Улетная доставка!", "Дракоша Тоша", "Тикабо", "Три богатыря и Конь на троне", "Лунтик и его друзья", "Барбоскины".

"Мы выстраиваем работу с Китаем, взаимодействуя как с профессиональным индустриальным сообществом, так и с широкой зрительской аудиторией. Для популяризации российского контента "Роскино" при поддержке Минкультуры России организует кинопоказы на Russian Film Festival. Так, в июле и августе состоится серия онлайн- и офлайн-мероприятий для китайской аудитории: офлайн-показы пройдут в Пекине, Сучжоу и Хэйхэ", - цитирует пресс-служба врио генерального директора "Роскино" Екатерину Наумову.