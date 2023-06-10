Умер художник Алексей Шмаринов

Ему было 90 лет

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Народный художник РФ, член президиума Российской академии художеств (РАХ) Алексей Шмаринов ушел из жизни в возрасте 90 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе академии.

"Российская культура понесла тяжелую утрату. 9 июня 2023 года ушел из жизни заслуженный деятель искусств РСФСР (1982), народный художник РФ (1993), академик отделения графики (1995) и член президиума (1996) Российской академии художеств Алексей Дементьевич Шмаринов (1933-2023). Весной ему исполнилось 90 лет", - отметили в пресс-службе.

Там напомнили, что Шмаринов - представитель знаменитой художественной династии, график и живописец, широко известный в России и за рубежом. "Главная тема творчества художника - героическая история и современная жизнь России, самобытная красота родной земли. Увидеть в природе и показать в своих произведениях божественную красоту мироздания - такую сверхзадачу ставил в многочисленных пейзажных образах автор", - рассказали в РАХ.

Коллеги Шмаринова вспоминают, что он в совершенстве владел многими графическими техниками, успешно занимался станковой графикой, иллюстрированием и оформлением книг. В академии назвали художника знатоком русских исторических текстов и летописей, отметив, что он был составителем и художником серии фундаментальных книг-сборников "Россия героическая. Рассказы русских летописей и воинские повести XIV-XVI веков", "Кто с мечом…", "На поле Куликовом". "Им созданы большие станковые графические серии "Камчатка", "Небо над Родиной", "Нечерноземье" и другие. Широкий общественный резонанс получила публицистическая серия "Сохраним нашу Землю", - добавили в пресс-службе.

С 1997 года Шмаринов был бессменным руководителем Творческой мастерской графики Российской академии художеств в Москве. "Алексей Дементьевич внес свой весомый вклад в развитие отечественного художественного образования, сохранения культурного наследия. Российская академия художеств выражает глубокие соболезнования родным, близким и ученикам Алексея Дементьевича Шмаринова", - заключили в РАХ.