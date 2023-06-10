В Брянской области открыли турмаршрут от усадьбы Тютчева до древнего поселения Вщиж

Особенность проекта заключается в том, что участники сами выбирают способ передвижения и с помощью QR-кодов получают информацию о каждом из объектов

БРЯНСК, 10 июня. /ТАСС/. Образовательный туристический маршрут "По дорогам Вщижского княжества", существовавшего в XII веке, открыли в Брянской области, он начинается от здания школы, основанной в 1871 году дочерью Тютчева, и далее проходит через несколько памятников исторического, природного и культурного наследия, рассказала ТАСС директор музея-заповедника Ф. И. Тютчева "Овстуг" Оксана Шейкина.

"Восьмикилометровый маршрут насыщен историко-культурными памятниками различных эпох. Стартует он у объекта культурного наследия федерального значения - школы Марии Бирилевой, дочери Федора Ивановича Тютчева, далее проходит по владениям Тютчевых в Овстуге, через городище Вщиж, которое в XII веке было удельным центром Черниговского княжества", - сказала Шейкина.

В 2023 году проект туристического маршрута "По дорогам Вщижского княжества", разработанный брянским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры при поддержке музея-заповедника Ф. И. Тютчева "Овстуг", стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. На его реализацию выделили более 2,5 млн рублей при условии софинансирования в 540 тыс. рублей. "Участники маршрута сами выбирают, как его проходить: можно пешком, можно на велосипеде или на автомобиле. В начале путешествия мы выдаем гостям информационные буклеты и дальше они уже самостоятельно передвигаются по точкам маршрута, получая по QR-кодам архивные материалы, интересные факты, аудиозаписи по каждой из них", - отметила Шейкина.

По ее словам, подготовить объекты к запуску маршрута помогали волонтеры, сотрудники музея, участники реготделения Всероссийского общества охраны памятгиков истории и культуры. "Реализация проекта предусматривает также организацию пленэра "По дорогам Вщижского княжества" для начинающих художников Брянщины, которые запечатлеют живописные точки маршрута под руководством профессионального художника, известного мастера в нашем регионе Михаила Сергеевича Решетнева", - рассказала собеседница агентства.

Об археологическом комплексе

Археологический комплекс Вщиж расположен на правом берегу Десны в Жуковском районе, в состав комплекса входят остатки города, существовавшего как укрепленный населенный пункт с IX века. В XII веке он был удельным центром Черниговского княжества и перестал существовать после нашествия Батыя в 1238 году, позднее возродился как село, которое есть и сейчас. В XIX веке территорию изучили археологи, были обнаружены оружие, предметы быта, украшения. Сохранившийся во Вщиже культурный слой позволяет проследить возникновение, развитие и упадок небольших древнерусских удельных княжеств.

В сентябре 2020 года полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев во время рабочей поездки в Брянскую область посетил Вщиж и поручил проработать вопрос развития комплекса. Он отметил, что там можно оборудовать археологический парк мирового уровня.