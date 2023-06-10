В "Союзмультфильме" сообщили, что в 2023 году выпустили уже 115 эпизодов мультсериалов

Как отметила председатель совета директоров студии Юлиана Слащева, это 14 часов анимации

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. "Союзмультфильм" за первые пять месяцев 2023 года выпустил 14 часов анимации, которые включают 115 эпизодов мультсериалов киностудии. Об этом ТАСС сообщила председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

"Союзмультфильм" сегодня - один из лидеров производства анимации в нашей стране, за прошлый год мы выпустили свыше 41 часа анимации, и уже в этом было создано 14 часов, которые включают 115 эпизодов наших сериальных проектов", - сказала она.

Крупнейшая российская студия анимационного кино отмечает в субботу свой 87-й день рождения. "Союзмультфильм" ведет свою историю с 10 июня 1936 года.

"Сейчас "Союзмультфильм" - это мини-холдинг, который включает не только масштабный производственный комплекс, но и собственное лицензионное агентство, телеканал "Мультиландия", площадки "Союзмультклуб", "Союзмультпарк", "Союзмульткафе", культурно-выставочные проекты, образовательные курсы", - сказала Слащева.

Она отметила, что в планах киностудии построение собственных мультвселенных. "Наш зритель будет встречаться с любимыми героями не только у экрана, но и во время учебы, отдыха, в быту. Наши зрители для нас - самое главное, и мы сделаем все, чтобы они росли на качественных, добрых, основанных на отечественной культуре и традициях мультфильмах", - заключила Слащева.

"Союзмультфильм" - советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов. За время ее существования выпущено более 1,5 тыс. мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках: кукольной, пластилиновой и рисованной.