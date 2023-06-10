Актеры театров из Зеленограда и Новокузнецка стали лауреатами "Фабрики Станиславского"

Награды за лучшую женскую и мужскую роли получили Наталья Тимонина и Андрей Ковзель

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Церемония награждения победителей V Летнего фестиваля губернских театров "Фабрика Станиславского" прошла в субботу в Московском Губернском театре (МГТ). Лауреатами премии смотра за лучшую женскую и мужскую роли названы Наталья Тимонина за роль в спектакле театра из Зеленограда и Андрей Ковзель, занятый в постановке театра из Новокузнецка, призов также удостоены актеры из театров Лесосибирска и Перми, передает корреспондент ТАСС.

"Фабрика Станиславского" награждает только актерские работы, не в ущерб режиссерам, которые все - люди достойные. <…> Именно посредством актера режиссер транслирует нам свои идеи и мысли", - сказал на церемонии художественный руководитель фестиваля, народный артист РФ Сергей Безруков.

Лучшей исполнительницей женской роли признана Наталья Тимонина за работу в спектакле "С неба упали три яблока" в "Ведогонь-театре" Зеленограда, где она сыграла Анатолию. Лучшим в соответствующей мужской номинации жюри посчитало Андрея Ковзеля за образ Гарри Уэйда в "Палачах" Новокузнецкого драматического театра.

Актеры спектакля Олега Липовецкого "Мертвые души. Том второй" в Лесосибирском драматическом театре "Поиск" Олег Ермолаев, Виктор Чариков, Максим Макаров названы лучшим актерским ансамблем. Специальный приз фестиваля вручили труппе Пермского театра "У Моста" за долгое путешествие во внутреннюю Ирландию в спектакле "Ирландский герой - гордость Запада" режиссера Сергея Федотова.

Безруков сообщил журналистам, что в следующем году число номинаций может быть увеличено. "У нас есть женская и мужская роль и актерский ансамбль. И есть спецприз нашего фестиваля. В этом году были очень хорошие актерские дуэты. Поэтому мы подумали, что в следующем году мы, наверное, введем такую номинацию", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

В жюри вошли театральные критики Павел Руднев, Анастасия Иванова и Ксения Аитова. Победителям вручили памятные статуэтки "Верю" - миниатюрные скульптуры Станиславского из фарфора, созданные мастерами Дулевского фарфорового завода.

О церемонии и смотре

Участники образовательной программы фестиваля - студенты актерских факультетов региональных вузов - после объявления лауреатов выступили на малой сцене МГТ, где соревновались в навыках актерской импровизации в формате театральной игры "Импровизационный БАТЛ". Жюри "БАТЛа" составили режиссеры, преподаватели образовательной программы фестиваля: Сергей Безруков, Владимир Аносов, Константин Мишин, Александр Коручеков.

Смотр прошел с 31 мая по 10 июня в Москве и Подмосковье. Постановки представили коллективы из Владимира, Самары, Барнаула, Новочеркасска, Зеленограда, Перми, Лесосибирска и Новокузнецка. В афишу были включены как классические пьесы, так и спектакли по произведениям современных авторов.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, организаторами являются Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Безрукова. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО "Российский фонд культуры" в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".