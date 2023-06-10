В Крыму открылся пятый симпозиум современной живописи "Арт-Крепость"

В 2023 году его участниками стали художники из трех регионов России, их работы пополнят коллекцию современной живописи в Новом Свете

НОВЫЙ СВЕТ /Республика Крым/, 10 июня. /ТАСС/. Пятый симпозиум современной живописи "Арт-Крепость" открылся в субботу в поселке Новый Свет. В 2023 году его участниками стали художники из трех регионов России. Их работы, созданные в Крыму, пополнят коллекцию современной живописи в Новом Свете, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Здесь представлены работы пяти художников - из Архангельска, Краснодара, Симферополя. На этот раз нас приехало ровно в три раза меньше, чем обычно. Причины разные, в первую очередь - транспорт, отсутствие авиасообщения. Все работы написаны здесь, нам предоставляются мастерские, и все созданные здесь работы остаются в Крыму. Всего здесь представлено около 58 работ, больших живописных полотен, в этом году написаны 7 из них", - рассказал ТАСС один из инициаторов проекта, художник из Архангельска Дмитрий Трубин.

Также, по его словам, итогом очередного арт-симпозиума станет "Книга художника", которая также останется в Новом Свете.

"Новый Свет - это абсолютно уникальное место, оно само по себе побуждает к творчеству. И я каждый раз испытываю благодарность к организаторам, которые в любое, в том числе в довольно непростое, время находят возможность и желание для того, чтобы это организовывать [симпозиум] здесь, в Новом Свете", - обратился к участникам министр туризма региона Вадим Волченко.

Арт-симпозиум современной живописи проходит ежегодно на территории гостиничного комплекса "Новый Свет". В этом году его главной темой стала Генуэзская крепость в Судаке.