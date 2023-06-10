В Нижнем Новгороде открылся фестиваль "Музыка балконов"

Открытие состоялось в усадьбе Рукавишниковых, певица Майя Балашова исполнила русские песни и романсы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Музыка балконов" открылся в субботу в Нижнем Новгороде выступлением Майи Балашовой. Певица исполнила с балкона усадьбы Рукавишниковых - единственного дворца города - русские песни и романсы, передает корреспондент ТАСС.

Концерты "Музыки балконов" будут проходить все лето по субботам. Площадками, кроме усадьбы Рукавишниковых, станут дом Сироткина - памятник архитектуры федерального значения в историческом центре Нижнего Новгорода, балкон хорового колледжа имени Л. К. Сивухина - здание первой трети XIX века, и усадьба Рябининой - памятник архитектуры федерального значения, главный дом построен в первой половине XIX века.

Помимо романсов и классики для гостей фестиваля исполнят джаз и народную музыку. Участниками мероприятия станут Татьяна Гейн и Нина Астафьева (Нижегородская филармония), Михаил Наумов и Виктор Ряузов (Нижегородский оперный театр), Степан Волков (Самарский оперный театр), Михаил Торин (Мордовская филармония) и другие.

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова в своем телеграм-канале отметила, что после "Ночи музеев", частью которой стало выступление на балконе Нижегородского хорового колледжа, поступило очень много откликов и просьб, чтобы такие концерты проходили и дальше.