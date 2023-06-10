В Петербурге в рамках ПМЭФ вместо группы "Звери" выступят "Чиж & Co"

Концерт состоится 16 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Группа "Чиж & Co" выступит в Петербурге на Дворцовой площади 16 июня на бесплатном концерте в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Информацию об этом разместили представители Росконгресса в субботу, ранее в социальных сетях было анонсировано выступление группы "Звери".

"Без культуры мы не представляем себе разговор об экономике! Опубликована программа фестиваля культуры ПМЭФ "Петербургские сезоны". И в ней вы точно найдете что-то для себя, в списке мероприятий есть даже медитации. 16 июня - хор мальчиков хорового училища им. М. И. Глинки, выставка, посвященная музыкальному самиздату в СССР, выступления Чиж & Со и "Джанго" с Алексеем Поддубным на Дворцовой [площади]", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Росконгресса ТАСС подтвердили, что группа "Звери" выступать на концерте не будет. Кроме того, организаторы добавили, что 15 июня состоятся 2-я Санкт-Петербургская ярмарка искусства "1703", в которой примут участие более 30 галерей, эксклюзивный прием и концерт классической русской музыки в Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича и "Российско-австрийский музыкальный диалог" с шедеврами австрийской и русской музыки - Моцартом, Шубертом, Рахманиновым, Чайковским.

В завершающий день ПМЭФ 17 июня пройдет третий ежегодный музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль "Паруса Кронштадта", также будет работать уникальная выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая". Ранее она с успехом прошла в Москве на ВДНХ, где ее посетили более 80 тыс. человек.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он пройдет с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.