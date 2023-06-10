Артисты "Росгосцирка" представили в Мариуполе спектакль "И волшебство! И вдохновение!"

Генеральный директор компании Сергей Беляков сообщил, что всего запланировано 50 показов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Цирковой спектакль "И волшебство! И вдохновение!" впервые представила жителям Мариуполя Российская государственная цирковая компания ("Росгосцирк"). Всего запланировано 50 показов, сообщил в субботу ТАСС генеральный директор компании Сергей Беляков.

"Всего в Мариуполе артисты покажут 50 представлений, которые, несомненно, подарят людям мирный досуг и надежду на лучшее", - сказал ТАСС Беляков. Он отметил, что таким образом "Мариуполь принял эстафету Луганска, где в эти дни завершаются гастроли цирковой программы "Девочка и слон".

В пресс-службе "Росгосцирка" рассказали о премьерном показе циркового спектакля. "10 июня в городе Мариуполе Донецкой Народной Республики с аншлагом прошли выступления артистов "Росгосцирка", который привез в город первый в новейшей истории Мариуполя цирк-шапито, - говорится в сообщении. - Представление прошло в рамках гастрольного тура, запланированного этим летом на присоединенных территориях".

Представление посетили дети-сироты, ребята, получившие ранения, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и многие другие. "Росгосцирк" подарил частичку счастья, любви и радости тем, кто сегодня нуждается в этом больше всего, дав им ощущение поддержки в непростое время", - отметили в сообщении.

На премьерном показе присутствовали и.о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков, глава администрации Мариуполя Олег Моргун, а также Беляков и генеральный директор Большого Московского государственного цирка, народный артист России Эдгард Запашный. В пресс-службе отметили, что все собранные от представления средства будут переданы администрации Донецкого цирка.