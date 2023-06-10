В Пермском театре оперы и балета сезон завершили оперой Верди "Бал-маскарад"

Финальную постановку сезона можно будет также увидеть 11, 12 и 13 июня

ПЕРМЬ, 10 июня. /ТАСС/. Премьерой оперы Джузеппе Верди "Бал-маскарад" в постановке режиссера Владиславса Наставшевса завершился сезон 2022/2023 в Пермском театре оперы и балета, передает корреспондент ТАСС.

"У нас давно не было в репертуаре Верди, примерно семь-восемь лет. <...> Это очень интересный, стилистически узнаваемый спектакль для Наставшевса - он балансирует на тонкой грани, на которой сегодня мало, кто работает. Это грань между очень традиционалистским прочтением материала и абсолютно новым. Это перевернутый "Бал-маскарад", он не похож ни на одну из постановок Верди. При этом этот подход невероятно уважительный по отношению к музыкальному материалу", - рассказал журналистам программный директор Пермского театра оперы и балета Дмитрий Ренанский.

Спектакль решен в жанре "театр в театре" и представляет собой своего рода трагикомедию. На театральной сцене буквально расположена еще одна сцена с занавесом. Он периодически приоткрывается и позволяет увидеть закулисную жизнь артистов, которая в ходе спектакля смешивается с жизнью персонажей, роли которых они исполняют. Костюмы и реквизит героев также перемешаны - наряды из прошлого несколько осовременены и дополнены деталями нашего времени.

"Сочиняя одну из лучших своих опер, Верди балансировал на грани - между трагическим и комическим, между иронией и меланхолией. Герои "Бала-маскарада" любят, ревнуют и умирают с той легкостью и с той страстью к жизни, которая вообще свойственна итальянскому искусству и итальянской опере. Жанр нашего спектакля - трагифарс. В нем встречаются два мира - закулисья и сцены. Всегда ли можно провести границу между реальностью и вымыслом? И не является ли жизнь подлинным балом-маскарадом, где все носят маски - и все оказывается не тем, чем кажется?" - сказал Наставшевс.

По данным Пермского театра оперы и балета, "Бал-маскарад", написанный Верди в 1858 году, завершает десятилетие, в которое были созданы "Риголетто", "Трубадур" и "Травиата" - оперы, принесшие композитору мировую славу. Премьерой "Бала-маскарада" Пермский театр завершает цикл спектаклей, поставленных в сезоне 2022/2023 по произведениям композиторов-реформаторов, изменивших облик оперного жанра. В ноябре 2022 года этот цикл открыл спектакль "Замок герцога Синяя Борода" Белы Бартока в постановке Евгении Сафоновой, а в апреле продолжил "Летучий голландец" Рихарда Вагнера в режиссуре Константина Богомолова. Финальную постановку сезона можно будет также увидеть в Пермской опере 11, 12 и 13 июня.