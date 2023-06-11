В Петербурге открывается фестиваль старинной музыки K-FEST из эпохи барокко

Он продлится до 25 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Фестиваль старинной музыки K-FEST из эпохи барокко открывается в воскресенье в Петербурге. Концерты пройдут в Лютеранской церкви Святой Екатерины на Васильевском острове.

"Все 12 концертов фестиваля скрепляет музыка немецкого композитора эпохи барокко Георга Муффата - за основу взят его сборник органных пьес "Apparatus musico-organisticus" (1690). Как ни одному другому композитору своего времени, Муффату удалось совместить свою немецкую идентичность, французское образование и вдохновение итальянской музыкой в едином музыкальном стиле, который сделал его исключительным и уникальным композитором", - рассказал журналистам художественный руководитель K-FEST, органист церкви Святой Екатерины Андрей Коломийцев. В основу проекта положено стремление открывать слушателям подобные старинные собрания и выстраивать вокруг них музыкальный контекст эпохи.

Откроется фестиваль выступлением органистки Марии Моховой, живущей и работающей в Германии. Минчанин Юрий Габрусь представит никогда не звучавшую в Петербурге органную музыку из белорусских манускриптов XVII и XVIII веков. Здесь выступят также исполнители из Москвы: органист Алексей Шевченко и клавесинистка Дарья Борковская.

На фестивале будет звучать музыка современников Муффата, его оппонентов и последователей - от Шарпантье и Баха до Пауля Хиндемита.

Публику фестиваля ждет встреча с ораториями "Чума в Милане" и "Отречение святого Петра" Марка-Антуана Шарпантье и с ночной программой "Небесный сад", названной по одноименному сборнику скрипичных сонат Иоганна Якоба Вальтера. Завершится K-FEST 25 июня шестичасовым марафоном "Большая ночь старинной музыки".

Лютеранская церковь Святой Екатерины славится своей акустикой - в советское время здесь работал ленинградский филиал студии грамзаписи "Мелодия", а ныне помимо богослужений здесь регулярно проходят концерты органной музыки. В 1998 году в церкви был установлен орган фирмы W. Sauer, который располагает 20 звучащими регистрами и 1150 трубами.