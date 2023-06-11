В Тверской области пройдет фестиваль каши

На нем представят 30 видов геркулесовой каши

ТВЕРЬ, 11 июня. /ТАСС/. IX Всенародный фестиваль каши, который пройдет 24 июня в Кашине Тверской области, соберет порядка 5 тыс. гостей из разных регионов страны. В рамках праздника состоится конкурс "Кашевар года", на котором любители и профессиональные повара представят около 30 видов геркулесовой каши, сообщил в воскресенье ТАСС координатор фестиваля, руководитель туристического проекта "Кашинград" Алексей Столяров.

"В этом году главной кашей мы выбрали геркулесовую. На конкурсе "Кашевар года", который состоится в рамках фестиваля, ее будут готовить участники из разных сфер - профессионалы и любители. Мы предполагаем, что около 30 различных вариантов геркулесовой каши будет представлено на суд жюри", - сказал собеседник агентства.

По его словам, начнется праздник с костюмированного шествия. Участники и гости фестивали в русских народных, поварских и других костюмах под музыку духового оркестра пройдут от Пролетарской площади до Городского сада, где развернутся основные площадки фестиваля. Здесь аутентичные гастрономические рецепты представят разные районы Тверской области, основным же блюдом для гостей станет гречневая каша с тушенкой. "Котел, в котором мы варим основную кашу, достаточно большой - где-то 400 л, и мы сможем накормить всех участников и гостей", - добавил координатор фестиваля.

Продолжит праздник концерт с участием казачьего ансамбля "Пересвет" из Брянской области и музыкальных коллективов из Тверского региона. Для гостей запланировали танцевальные программы, артиллерийская выставка, на которой покажут исторические ядра XVIII-XIX веков, программы от клуба исторической реконструкции, бесплатные мастер-классы по бисероплетению, лепке на гончарном круге, созданию глиняной игрушки, резьбе по дереву, росписи. Также все желающие смогут своими руками под руководством мастера Валерия Семенова создать большой витраж в виде герба Кашина.

Фестиваль каши в Кашине пройдет в девятый раз, традиционно он собирает лучших кашеваров и любителей русской кухни. В 2015 году на фестивале установили рекорд России, сварив более 1 тыс. л гречневой каши.