В Перми представили фильм о женщинах-благотворителях

Картину сняли к 300-летию города

ПЕРМЬ, 11 июня. /ТАСС/. Документальный фильм о женщинах-благотворителях "Женское лицо" представили в частной филармонии "Триумф", передает корреспондент ТАСС.

"Кинематографисты создавали свои проекты к 300-летию Перми в рамках большого проекта "Пермь как фильм". Этот проект - это авторский взгляд на город через частные истории пермяков, через природу, улицы, здания и, конечно, частные истории о пермячках. Наш фильм называется "Женское лицо", и пять женщин впустили в свою жизнь кино и позволили нам наблюдать за ними очень длительное время", - рассказала одна из режиссеров фильма Ольга Аверкиева, отметив, что из 12 потенциальных героинь фильма авторы выбрали пять, на примере которых показали разнообразие их деятельности.

По словам авторов картины, в последние несколько лет Пермь стала центром успешных благотворительных организаций. Большинство из них созданы женщинами, сотрудники и волонтеры - тоже женщины. В частности, в фильме авторы показали историю волонтера поискового отряда "Лиза алерт" и больничного клоуна, которая в свои 60 лет дурачится вместе с тяжело больными детьми ради их улыбки. Также в картине рассказывается о непростой работе организатора приюта для кошек и трудностях, с которыми сталкивается основатель фонда помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Помимо этого, создатели фильма в красках описали и жизнь бездомной женщины, которая сама помогает таким же бездомным, работая в фонде "Территория передышки".

Проект "Пермь как фильм" создан "Пермской синематекой" и киностудией "Новый курс" к 300-летию столицы Прикамья. Работа над ним началась еще в 2021 году. За это время пермские кинематографисты сняли 10 кинокартин, девять из которых документальные и одна игровая. Показы фильмов кинопроекта начались в Перми 27 мая, до конца сентября жители Перми и гости города смогут увидеть еще восемь кинокартин проекта. Завершающие премьерные показы состоятся в рамках международного фестиваля документального кино "Флаэртиана".

В 2023 году Пермь празднует свой 300-летний юбилей. Это крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек, расположенный на берегу реки Камы. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 240 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. Программа празднования юбилея Перми включает в себя более 300 мероприятий в самых разных направлениях. По последним данным, объем вложений в празднование 300-летия Перми составляет более 230 млрд рублей.