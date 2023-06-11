В Севастопольском ТЮЗе к 240-летию города показали спектакль о полководце Суворове

На сцене пять актеров играют около 30 персонажей

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Спектакль "Суворов - наука побеждать", рассказывающий о военных идеях великого полководца и их актуальности, показали в Севастопольском театре юного зрителя к 240-летию города, передает в воскресенье корреспондент ТАСС.

"Суворов тесно связан с Севастополем и Крымом, поэтому ТЮЗ к 240-летию города приготовил такой спектакль. Мы рассказываем о том, что для нас значит Александр Суворов, в чем могут сейчас пригодиться его заветы, его наука побеждать, покажем его взгляд на военные действия, на роль России в мире", - сказал ТАСС режиссер спектакля Евгений Журавкин.

Пять актеров играют около 30 персонажей, а само действие в спектакле захватывает период нескольких эпох - от Елизаветинского времени до наших дней. В постановке отражены некоторые моменты биографии Суворова, среди которых период основания Севастополя. Полководец первым оценил возможности Ахтиарской (ныне Севастопольской) бухты и построил там первые земляные укрепления, так началась история будущего города. Позднее на их месте возвели батареи, которые впоследствии не раз спасали отечественные войска.

По словам автора пьесы Аксиньи Норманской, сила духа всегда была ценным качеством человека, а в российской истории одним из примеров такой личности был как раз Суворов.

Два года назад в Севастопольском ТЮЗе задумали цикл детских спектаклей об известных личностях, судьбы которых связаны с Севастополем. Первой вышла постановка "Вкус медной проволоки", посвященная писателю Геннадию Черкашину, который провел детство в разрушенном послевоенном Севастополе. Позднее - "Бриг Меркурий" о подвиге капитана Казарского и его экипажа в Русско-турецкой войне и "Морской праздник в Севастополе" о Нахимове и героях Синопской битвы.

Александр Суворов - русский полководец, основоположник русской военной теории. Его книга "Наука побеждать" - памятник русской военной мысли, произведение, в котором он изложил свои взгляды на обучение солдат, тактику боя и другие вопросы функционирования войска.