В Архангельске открылся фестиваль национальных культур "Гармоничная Россия"

Среди участников оказались профессиональные и самодеятельные фольклорные, вокальные и хореографические ансамбли, гармонисты, доулисты и волынщики

ТАСС, 11 июня. Межрегиональный фестиваль национальных культур "Гармоничная Россия" собрал в Архангельской области 20 коллективов из разных уголков страны. Праздник традиционной культуры народов России открылся в Архангельске, Новодвинске и Холмогорском районе и посвящен Дню России и 10-летию Дома народного творчества Архангельской области, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"В III фестивале "Гармоничная Россия" примут участие творческие коллективы из Чеченской, Чувашской республик, Северной Осетии-Алании, Мордовии, Москвы, Тулы, Вологды, Орловской и Архангельской областей. В столице Поморья артисты выступят на двух площадках - концертном зале Дома народного творчества и уличной сцене Красной пристани, в Новодвинске - на площадке в городском парке, а также в селе Холмогоры в Центре культуры "Двина", - отметили в пресс-службе.

По информации организаторов фестиваля, среди гостей профессиональные и самодеятельные фольклорные, вокальные и хореографические ансамбли, гармонисты, доулисты и волынщики. На фестиваль в Архангельск приедут три коллектива из Владикавказа. Это хореографический ансамбль "Амонд", трио гармонистов "Фарн" и ансамбль доулистов "Солнце Кавказа".

"Один из самых необычных коллективов среди участников - оркестра волынщиков City Pipes. Это единственный оркестр в мире, сочетающий звучание волынок, барабанов и органа. В репертуаре московского коллектива - классическая музыка, джаз, мировые хиты, народная музыка Ирландии и Шотландии и, конечно, русские народные композиции в неожиданном и смелом звучании. Архангельскому зрителю оркестр волынщиков привез программу "Легенды народной музыки", - отметили в пресс-службе.

Широко представлены на III Межрегиональном фестивале "Гармоничная Россия" коллективы Архангельской области. Самобытность северной культуры продемонстрируют в своих выступлениях народный вокальный ансамбль "Жданушки" из села Ильинско-Подомское Вилегодского района, ансамбль "Коробейники" и дуэт "Парочка-Тальяночка" из Каргополя, "Устьянские гармонисты" села Шангалы, шенкурский дуэт и наши заслуженные коллективы: народный ансамбль песни, музыки и танца "Северянка", театр фольклора "Радеюшка" и ансамбль песни и пляски "Сиверко".

Открылся фестиваль "Гармоничная Россия" праздничной программой "На сцене русская душа!". Завершится фестиваль национальных культур 12 июня в 18:00 праздничным гала-концертом.