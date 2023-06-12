Александринский театр представит новое прочтение "Чайки"

Режиссером выступит Елена Павлова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Александринский театр представит в понедельник новое прочтение "Чайки" А. П. Чехова в постановке молодого режиссера Елены Павловой. Премьера спектакля, где важную роль играет музыка, пройдет на новой сцене Александринки.

"Мы Елену Павлову открыли для себя как автора другого чеховского спектакля - "Вишневый сад", который она показала со своей командой приглашенных артистов на нашем конкурсном проекте "7-й ярус" для негосударственных театров. И она настолько нам понравилась, что мы предложили ей сделать спектакль уже с нашими актерами. Здесь играют и молодая Анастасия Пантелеева, и такие зрелые мастера, как Ольга Белинская, Иван Ефремов, Александр Лушин. Мне кажется, Елена Павлова своим режиссерским дебютом доказала право на такую работу. Мы надеемся, что и впредь через конкурс будем находить новых режиссеров для продолжения сотрудничества", - сказал ТАСС художественный руководитель Александринского театра народный артист России Валерий Фокин.

Время действия спектакля - условное, "сейчас или всегда", вне бытовых примет и подробностей. Как и в случае с "Вишневым садом" Павлова представляет пьесу языком саундрамы. В спектакле есть музыкальные композиции, специально созданные для постановки Олегом Гудачевым, и хиты советской и российской эстрады, через которые себя идентифицируют персонажи и которые в каком-то смысле являются частью культурного кода.

В постановочную команду спектакля вошли сценограф и художник по костюмам Светлана Тужикова, художник по свету Эмиль Авраменко, видеохудожник Михаил Иванов.

"Чайка" - важнейший для Александринского театра драматургический текст. Именно на этой сцене в 1896 году состоялась премьера пьесы, закончившаяся провалом. Затем она неоднократно возвращалась на эту сцену - от постановки Михаила Дарского (1902) до последнего по времени спектакля Кристиана Люпы (2007). Историю провала "Чайки" с научной точки зрения исследовал театровед Александр Чепуров в книгах "Александринская "Чайка" и "А. П. Чехов и Александринский театр на рубеже XIX и XX веков".