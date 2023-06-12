Фильм "Переводчик" вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

На втором месте расположилась картина Клима Шипенко "Вызов"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Картина "Переводчик" (The Covenant) британского режиссера Гая Ричи стала лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 50,8 млн рублей за минувшие выходные. Об этом в понедельник свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 8 по 11 июня.

Фильм, вышедший на российские экраны 1 июня, рассказывает о военном Джоне Кинли, которого вытащил из окружения в Афганистане переводчик по имени Ахмед. В итоге Кинли из-за чувства долга возвращается за Ахмедом. Роли в картине исполнили Джейк Джилленхол, Дар Салим, Александр Людвиг, Энтони Старр, Эмили Бичем.

На втором месте по прокату в России и странах СНГ расположился фильм Клима Шипенко "Вызов", собравший 30,5 млн рублей за выходные. Картина рассказывает о торакальном хирурге Жене, которая за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на Международную космическую станцию. Там ей предстоит провести операцию в условиях невесомости, чтобы спасти космонавта. Главные роли в картине исполнили Юлия Пересильд, Милош Бикович и Владимир Машков.

На третьем месте - американский комедийный мультфильм "Мармадюк", собравший 29,8 млн рублей. Он рассказывает о датском доге по кличке Мармадюк, которому предстоит принять участие в выставке элитных собак.

Фильм "Трансформеры: Восхождение звероботов" (Transformers: Rise of the Beasts), официальный показ которого не предусмотрен на территории РФ и Белоруссии, занял вторую строчку по кинопрокату в странах СНГ. Он собрал 41,5 млн рублей за прошедшие выходные. Сюжет повествует о двух археологах, которые вступают в конфликт с тремя разновидностями трансформеров: предаконами, максималами и террорконами. Исполнительным продюсером картины выступил Стивен Спилберг.