Вышел трейлер игры Starfield

Выход игры запланирован на 6 сентября 2023 года на Xbox последнего поколения и персональных компьютерах

ТАСС, 12 июня. Компания Bethesda Softworks из США, занимающаяся выпуском видеоигр, опубликовала трейлер игры Starfield. Он был размещен на официальном YouTube-канале компании в воскресенье.

Видеоигра разрабатывается компанией Bethesda Game Studios. Ее действие будет разворачиваться в космосе. Как сообщается на сайте компании, для пользователя будет доступна система создания персонажей, возможности строительства космических кораблей и исследования более 1 тыс. планет.

Выход Starfield запланирован на 6 сентября 2023 года на Xbox последнего поколения и персональных компьютерах.

Компания Bethesda Game Studios является одним из крупнейших разработчиков видеоигр. Среди ее известных проектов значатся серии The Elder Scrolls и Fallout.