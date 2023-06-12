11 июня, 22:52

Вышел трейлер игры Starfield

EPA/ MIKE NELSON
© EPA/ MIKE NELSON

Выход игры запланирован на 6 сентября 2023 года на Xbox последнего поколения и персональных компьютерах

ТАСС, 12 июня. Компания Bethesda Softworks из США, занимающаяся выпуском видеоигр, опубликовала трейлер игры Starfield. Он был размещен на официальном YouTube-канале компании в воскресенье.

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Видеоигра разрабатывается компанией Bethesda Game Studios. Ее действие будет разворачиваться в космосе. Как сообщается на сайте компании, для пользователя будет доступна система создания персонажей, возможности строительства космических кораблей и исследования более 1 тыс. планет.

Выход Starfield запланирован на 6 сентября 2023 года на Xbox последнего поколения и персональных компьютерах.

Компания Bethesda Game Studios является одним из крупнейших разработчиков видеоигр. Среди ее известных проектов значатся серии The Elder Scrolls и Fallout. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
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