В канун Дня России в Венесуэле открылась посвященная Станиславскому выставка

Вскоре она также станет доступна для просмотра в социальных сетях

КАРАКАС, 12 июня. /Корр. ТАСС Михаил Макеев/. Фотовыставка музея Московского художественного академического театра "Станиславский и его творчество", приуроченная к Международному фестивалю прогрессивного театра, открылась накануне Дня России в Национальной художественной галерее венесуэльской столицы. Выставка была организована при содействии посольства России в Венесуэле и Россотрудничества.

"В Венесуэле очень рады открытию выставки о Станиславском - великом режиссере и педагоге, который совершил революцию в театре, чей метод используется актерами во всем мире", - заявил в воскресенье заместитель министра культуры Венесуэлы Серхио Арриа. "Мы глубоко благодарны правительству Венесуэлы и министерству культуры за эту возможность представить творчество величайшего русского театрального деятеля и педагога, ведь творческое наследие Станиславского перешагнуло границы и эпохи, вдохновляя поколения актеров, режиссеров и драматургов по всему миру", - отметил в посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров на открытии выставки.

В экспозицию, которая посвящена 160-летию со дня рождения великого русского театрального деятеля, вошли редкие фотографии и биографические сведения о творческом пути Станиславского. Среди гостей на открытии выставки присутствовали известные венесуэльские актрисы, обладательницы национальных театральных премий Франсис Руэда и Аура Ривас.

Руководство министерства культуры о выставке и Станиславском

"Мы очень рады и благодарны российскому народу, потому что через свое дипломатическое представительство в Венесуэле [они] нам сделали такой прекрасный подарок и доставили непосредственно из музея Московского художественного академического театра в Национальную художественную галерею в Каракасе экспозицию великого театрального деятеля, который создал метод, совершивший революцию в театре всего мира", - сказал заместитель министра культуры Венесуэлы Серхио Арриа в беседе с корреспондентом ТАСС. Он добавил, что "с восьми лет занимался в театральной школе города Маракайбо, где большое внимание уделялось системе российского педагога", и считает себя учеником Станиславского.

Арриа отметил, что в ближайшие дни пройдет виртуальная экскурсия по музею Московского художественного академического театра, посвященная Станиславскому, которая будет доступна к просмотру в социальных сетях и на веб-канале "Культура Венесуэлы".

Фотовыставка о творчестве Станиславского стала знаменательным событием на Международном фестивале прогрессивного театра, который проходит во всех городах Венесуэлы, сообщила заместитель министра культуры Венесуэлы Мари Пемжан корреспонденту ТАСС. "Нам посчастливилось познакомиться с большим числом разнообразных, уникальных фотографий Станиславского", - отметила она и пригласила жителей и гостей столицы посетить экспозицию. Пемжан также сообщила, что со вторника в интернете на канале "Культура Венесуэлы" можно виртуально посетить Международный фестиваль прогрессивного театра.