Путин назвал фильм "Вызов" "безусловным прорывом в мировом кино"

Президент отметил режиссерскую и операторскую работу Клима Шипенко

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает "Вызов" - первый в мире фильм, снятый в космосе, - прорывом в мировом кино. Такое мнение он высказал, выступая на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда в День России.

"Эта картина, безусловно, прорыв в мировом кино. Его совершила наша российская команда кинематографистов, и это первенство неоспоримо", - подчеркнул Путин, говоря об удостоенных государственной премии создателях художественного фильма "Вызов".

"Сцены взлета, посадки и предельно сложной работы на околоземной станции, конечно, завораживают отвагой и реализмом", - подчеркнул глава государства.

Говоря о работе автора идеи и продюсера Константина Эрнста, режиссера, оператора Клима Шипенко и исполнительницы главной роли Юлии Пересильд, Путин особо отметил, что "эти кадры не нарисованы на компьютере". "Съемки происходили в настоящем космосе, в его экстремальных условиях, и такого, конечно, раньше не было", - подчеркнул он.

Путин отметил режиссерскую и операторскую работу Клима Шипенко. "Безусловно, снятая на орбите в невесомости кинолента подтверждает его мастерство и талант", - сказал он. "Душой фильма, конечно же, стала Юлия Пересильд. Ее героиня, как и сама актриса, доказала, что женщина может преодолеть самые трудные испытания, особенно, когда все силы направлены на спасение человека, попавшего в беду", - заключил российский лидер.