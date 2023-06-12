Продюсер "Вызова" Эрнст поблагодарил Путина и Рогозина за содействие в создании фильма

По мнению Константина Эрнста, главными миссиями фильма являются "воссоздание романтической и героической ауры космических исследований" и утверждение космического первенства России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Гендиректор Первого канала, автор идеи и продюсер картины "Вызов" Константин Эрнст поблагодарил президента РФ Владимира Путина и руководителя группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрия Рогозина за поддержку в создании фильма. По его словам, именно смелость и активность Рогозина и однозначная поддержка президента позволили проекту стартовать.

В понедельник в Кремле проходит церемония вручения государственных премий и награждения Героев Труда в День России. Награды лично вручает президент. Путин назвал фильм "Вызов" "безусловным прорывом в мировом кино". Наградами за фильм также отмечены режиссер Клим Шипенко и исполнительница главной роли Юлия Пересильд.

"За нами стоит большая команда, но хотелось бы отметить одного человека, без которого это бы вряд ли получилось, - это Дмитрий Олегович Рогозин. Его смелость и активность позволили этому проекту стартовать, - сказал Эрнст, получая награду. - Еще хочу, Владимир Владимирович, поблагодарить лично вас, потому что в космосе все главные решения и ключевые команды короткие - ключ на старт, стыковка, поехали. На письме, которое мы с Рогозиным когда-то прислали вам для того, чтобы ознакомить вас и спросить ваше мнение по поводу этого проекта, вы написали "согласен". Вот мы и полетели".

По мнению Эрнста, главными миссиями фильма являются и "воссоздание романтической и героической ауры космических исследований" и утверждение космического первенства России.

"Многие полагают, что кино - это развлечение, но это глубокое заблуждение. Настоящий смысл кино в том, что оно создает и формирует модели поведения. <...> Для нас важно, чтобы мальчишки, которые сегодня посмотрят "Вызов", через 10-15 лет стали нашими новыми героями", - сказал он.