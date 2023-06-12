Шахназаров назвал привилегией быть гражданином России

На церемонии вручения государственных премий в Кремле режиссер поблагодарил своих коллег и товарищей, которые долгие годы создают с ним кино

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров считает "большой привилегией" быть гражданином Российской Федерации. Об этом он рассказал, получая госпремию в Кремле.

В понедельник в Кремле проходит церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда в День России. Награды лично вручает президент Владимир Путин. Он отметил способность Шахназарова спокойно излагать позицию по острым политическим вопросам.

"Хочу поблагодарить свою родину. Это Советский Союз и Российская Федерации, для меня это единые понятия. Я всем обязан своей Родине. Все, что я имею, мой язык, мои мысли, мое мировоззрение, - сказал режиссер, получая награду. - Это большая привилегия - быть гражданином Российской Федерации, страны, которая меняет мир".

Шахназаров также поблагодарил своих коллег и товарищей, которые долгие годы создают с ним кино. "В кино в одиночку ничего не сделаешь, как и вообще в жизни", - сказал он.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Помимо денежного вознаграждения (10 млн рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак. В настоящее время ежегодно присуждаются госпремии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности.