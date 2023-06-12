В Буэнос-Айресе считают, что Аргентине и России надо расширять культурные связи

Экс-директор аргентинского театра "Колон" Мария Виктория Алькарас заявила, что несмотря на то, что Аргентина присоединилась к осуждению СВО, ни от федерального правительства, ни от властей столицы не было указаний о приостановке культурного сотрудничества между странами

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июня. /ТАСС/. Российская культура широко представлена в Аргентине, но странам нужно работать над расширением связей. Такое мнение высказала экс-директор аргентинского театра "Колон" Мария Виктория Алькарас, которая сейчас отвечает за международное культурное сотрудничество в правительстве Буэнос-Айреса.

"Несмотря на то, что мы находимся так далеко друг от друга, мы должны работать над сближением. Российская культура в Аргентине сегодня широко присутствует. Например, школа балета театра "Колон" следует традициям русской балетной школы. Многие учителя там русские", - сказала она журналистам.

По словам Алькарас, несмотря на то, что Аргентина присоединилась к осуждению российской специальной военной операции на Украине, ни от федерального правительства, ни от властей столицы не было указаний о приостановке культурного сотрудничества между странами или об отказе от связанного с Россией репертуара.

"По крови я наполовину русская. Мои дедушка и бабушка по материнской линии русские, моя мама родилась в России. <...> Мне привили много вещей, но самое важное - это любовь к культуре. Это то, что мне очень помогло в моей профессиональной жизни", - отметила она.

В ноябре 2019 года президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил Алькарас орден Дружбы за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами. Она стала третьим гражданином Аргентины, получившим эту награду.