В Перми открылась выставка о судьбе Великого князя Михаила Романова

В экспозицию вошли уникальные документы и фотографии, а также реконструированный образец воинского обмундирования князя

ПЕРМЬ, 12 июня. /ТАСС/. Выставка, посвященная судьбе Великого князя Михаила Романова, открылась в Перми в здании бывшей гостиницы "Королевские номера", где он провел свои последние дни. Экспозицию открыл губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова и протоиерей Пермской епархии Русской православной церкви Игорь Ануфриев, сообщает корреспондент ТАСС.

"410 лет исполняется Дому Романовых в этом году, и для нас очень символично открывать эту выставку, потому что пермская земля связана с этой фамилией. Мы благодарны за то, что было сделано для развития Пермской губернии в те годы, и в память об этом открываем эту выставку. Мы убеждены в том, что выставка станет началом создания культурно-просветительского центра, посвященного царской семье Романовых", - сказал на церемонии открытия глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Выставка "Великий князь Михаил Александрович. Пермский период" разместилась в помещении Каретного проезда здания бывшей гостиницы "Королевские номера", где в период пермской ссылки жил князь и где он провел свои последние дни перед трагическим событием июня 1918 года. Это здание, по словам организаторов выставки, является знаковым для города, а выставка - первый шаг на пути к его музеефикации, созданию постоянной экспозиции, посвященной Великому князю Михаилу Александровичу. Предполагается, что культурно-просветительский центр появится в этом здании к 2025 году.

С 13 июня жители и гости города впервые получат возможность попасть в мемориальное пространство здания - Каретный проезд. В экспозиции представили большое количество уникальных документов и фотографий, реконструированный образец воинского обмундирования Великого князя в период его службы в Кавказской туземной дивизии. Также на выставке демонстрируются кадры уникальной архивной кинохроники, запечатлевшей Великого князя Михаила Александровича, 3D-модели знаков благотворительных обществ, попечителем которых он состоял. Кроме того, здесь можно услышать аудиозаписи воспоминаний участников и очевидцев событий 1918 года. Посетить экспозицию можно будет до 30 декабря.

Выставка организована культурно-просветительским центром "Романовы и Пермский край", партнерами и научными консультантами выступили Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", Пермский Государственный архив социально-политической истории, Пермский краеведческий музей и Центральный выставочный зал Перми.

О Великом князе и Перми

Михаил Романов был четвертым сыном Александра третьего и младшим братом императора Николая второго. В 1917 году во время Февральской революции Николай II отрекся от престола в пользу Михаила Александровича. Сам же Михаил после революционных событий был сослан в Гатчину и до своей гибели не принимал участия в политической жизни страны. С августа 1917 года он находился под домашним арестом. В 1918 году пришедшие к власти большевики приняли решение выслать Михаила Романова в Пермскую губернию. В ночь с 12 на 13 июня 1918 года Михаил Александрович был похищен и убит группой сотрудников местной ЧК, что послужило сигналом к началу убийств представителей семьи Романовых, остававшихся в России.

Сейчас Пермь входит в общероссийский "Императорский маршрут", в городе также проходят исторические чтения и мемориальные мероприятия. В 2022 году недалеко от "Королевских номеров" был открыт бюст Великому князю Михаилу Романову, а позднее, к 300-летию Перми был благоустроен пешеходный туристический маршрут "Императорская линия".