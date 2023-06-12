Музей истории зоопарка возобновил работу в Ростове-на-Дону спустя 30 лет

Первую экспозицию посвятили развитию естественных наук в регионе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июня. /ТАСС/. Музей истории зоопарка, закрытый более 30 лет назад, возобновил работу в Ростове-на-Дону. Первой экспозицией стала выставка "Путь исследователя", передает корреспондент ТАСС в понедельник.

"Музей, закрытый в середине 90-х годов, вновь открыл дверь для посетителей. У нас представлены уникальные артефакты, хранившиеся в фондах со времен основания зоопарка. Это личные вещи юннатов и зоологов, документы разных лет. Музей будет иметь два направления - историческое и естественно-научное, которое будет отражать жизнь зоопарка, его достижения", - сказала в беседе с ТАСС сотрудник музея истории зоопарка Ольга Серова-Волчан.

Экспозиция, посвященная развитию естественных наук в регионе, стала первым выставочным проектом, который реализован благодаря сотрудничеству между зоопарком и областным музеем краеведения. В выставочном зале представлены документы, уникальные артефакты тех лет, например, кирпичи из Дании середины XIX века, книги из научной библиотеки создателей зоопарка.

"Зоопарк - это тоже музей, только музей живой природы. Еще основатель зоопарка Владимир Кегель говорит, что зоопарк не должен быть зверинцем, а огромной биологической лабораторией, потому что для того, чтобы содержать и ухаживать за животными, необходимо их изучать", - отметила директор Ростовского областного музея краеведения Галина Куликова.

По ее словам, люди должны знать имена тех, кто внес вклад в создание ростовского зоопарка. Личные вещи исследователей хранятся в фондах Ростовской областного музея краеведения и в таком объеме еще ни разу не были представлены.