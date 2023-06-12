В Ингушетии пройдет международный фестиваль "Белая трость"

В рамках мероприятия состоится выставка-аукцион рисунков, картин и предметов декоративно-прикладного искусства детей с ограниченными возможностями здоровья

МАГАС, 12 июня. /ТАСС/. Международный благотворительный фестиваль "Белая трость" для слабовидящих и незрячих детей пройдет в конце сентября в Ингушетии, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в понедельник.

"В конце сентября в Ингушетии планируется проведение международного благотворительного фестиваля "Белая трость" для слабовидящих и незрячих детей. Сейчас в регионе идет подготовка к масштабному мероприятию, направленному на оказание помощи через культурную и творческую реабилитацию детям с ограниченными возможностями здоровья, а именно с отсутствующим или слабым зрением. Одним из почетных гостей станет основательница фестиваля - член Общественной палаты России Диана Гурцкая", - говорится в сообщении.

Локацией проведения фестиваля станет Дворец культуры в Сунже, в рамках фестиваля планируется организация выставки-аукциона живописи и декоративно-прикладного искусства. Свои работы на ней представят дети с ограниченными возможностями здоровья.

"Такие мероприятия имеют большое значение для адаптации и поддержки слабовидящих и слепых детей, которые нуждаются в нашей особой заботе и внимании. Я очень надеюсь, что проведение таких мероприятий в нашей республике станет традицией и будет способствовать развитию культурной и творческой реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуда-Али Калиматова.

Международный детский благотворительный фестиваль "Белая трость" проходит ежегодно и приурочен к Международному дню "белой трости" - символу незрячего человека. Фестиваль организован благотворительным фондом помощи незрячим и слабовидящим детям "По зову сердца" при поддержке Фонда президентских грантов, Минкультуры России, грантов мэра Москвы и благотворительной программы поддержки людей с нарушением зрения "Особый взгляд".