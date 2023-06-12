Умер итальянский актер Франческо Нути

Ему было 68 лет

РИМ, 12 июня. /ТАСС/. Итальянский актер и режиссер Франческо Нути умер на 69-м году жизни. Об этом сообщил телеканал Sky TG24.

За время своей карьеры Нути был удостоен престижных итальянских премий: двух статуэток "Давид ди Донателло" и награды "Серебряная лента". В течение некоторого времени он был болен, указывает телеканал.

Ранее Ассоциация иностранной прессы в Италии объявила, что Нути удостоен премии "Золотой глобус" за вклад в кинематограф и карьерные достижения. Как сообщила ассоциация, премия будет вручена посмертно. Церемония состоится в Риме 5 июля.