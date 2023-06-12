Центральный пограничный ансамбль ФСБ исполнил концерт в Перовском парке в Москве

Ансамблем руководил дирижер подполковник Владимир Колованов

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности России выступил с концертом в Перовском парке в рамках программы "Военные оркестры в парках". Об этом сообщили ТАСС в дирекции международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

"12 июня Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации порадовал гостей Перовского парка искрометным выступлением", - отметили там.

По данным дирекции фестиваля, ансамблем руководил дирижер подполковник Владимир Колованов. Вначале оркестр исполнил попурри на тему песен о столице, а также такие песни, как Yellow River группы Christie и Tous les enfants chantent avec moi певицы Мирей Матье.

"Для нас большая честь играть сегодня здесь в День России. Нам очень хотелось подарить нашим слушателям ощущение праздника, добра и теплого лета. Судя по количеству наших зрителей сегодня и их горячим аплодисментам, нам это удалось", - сказал Колованов.

Проект "Военные оркестры в парках" предваряет главные выступления лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов на фестивале "Спасская башня". Открытие седьмого сезона концертов "Военные оркестры в парках" состоялось 10 июня у стен Главного храма Вооруженных сил России. Текущий сезон включает в себя более 20 концертов, 14 из которых пройдут в Москве. Всего за семь лет существования программы военные музыканты дали более 140 концертов в парках столицы. Зрителями выступлений стали более 500 тыс. человек.

XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в 2023 году с 26 августа по 3 сентября на Красной площади в Москве.