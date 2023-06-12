Премьера "Чебурашки" собрала полный зал в Ашхабаде

В фойе кинотеатра зрителей встречал актер в костюме Чебурашки и раздавал апельсины

АШХАБАД, 12 июня. /ТАСС/. Премьера фильма "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко прошла в ашхабадском кинотеатре "Беркарар" в рамках Недели российского кино и анимации, передает корреспондент ТАСС.

Зрители, среди которых было много детей, начали собираться за 40 минут до сеанса. В фойе кинотеатра их встречал актер в костюме Чебурашки и раздавал апельсины. Дети с удовольствием их брали, а также фотографировались с персонажем. Перед началом сеанса зал был полон зрителей.

"Мы знаем, что российское кино очень любят в Туркменистане. <...> Режиссер "Чебурашки" Дмитрий Дьяченко, сейчас его фильм "Богатыри" идет и в кинотеатре "Ашхабад", <...> смог достичь такого мастерства, чтобы инкорпорировать фэнтези и современную жизнь и сделать это так, чтобы мы ощущали, как будто события происходят в реальности", - сказала перед началом сеанса первый секретарь посольства РФ в Туркмении, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева.

"Сегодня мы всех граждан РФ и соотечественников поздравляем с нашим государственным праздником - с Днем России <...>. Мы будем прикладывать значительные усилия, чтобы и дальше туркмено-российские отношения только крепли и развивались", - отметила она.

Дни российского кино и анимации под брендом Russian Film Festival открылись в кинотеатре "Ашхабад" 9 июня, они продлятся по 14 июня. В программу фестиваля вошли семейные и анимационные фильмы. Кроме комедии "Чебурашка", которая также вошла в топ-25 мирового рейтинга самых кассовых фильмов 2023 года, зрителям будут показаны семейное фэнтези "Волшебники", два полнометражных мультфильма - "Иван Царевич и Серый волк - 5", "Коты Эрмитажа", а также другие картины.

В августе 2022 года туркменские зрители могли познакомиться с новыми работами российских режиссеров на платформе онлайн-кинотеатра "Иви". Затем в декабре прошлого года фестиваль российского кино состоялся уже в офлайн-формате, собрав полные зрительные залы.