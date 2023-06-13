Новый театр представит комедию "Скупой" с участием Леонида Якубовича

Режиссером постановки выступил народный артист России Валентин Клементьев

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Новый театр под руководством Эдуарда Боякова покажет во вторник премьеру спектакля "Скупой" по одноименной комедии Жан-Батиста Мольера в литературной обработке народного артиста РФ Леонида Якубовича, который также выступит исполнителем главной роли. Показ пройдет на сцене театра Et Cetera, сообщает пресс-служба Нового театра.

"Новый взгляд на классический текст предложил Леонид Якубович, выступивший в работе над спектаклем не только исполнителем главной роли, но и соавтором Мольера", - говорится в сообщении. Режиссером постановки стал народный артист России Валентин Клементьев, художником - Александр Цветной.

Как рассказал Якубович, Бояков при обсуждении комедии предложил сделать главного героя Гарпагона к финалу пьесы лучше. "Я пытался понять, что он имеет в виду под словом "лучше". И, в конце концов, это "лучше" превратилось в то, что Гарпагон просто иной. Другой. Не такой, как кажется. Это превращение не могло резко произойти в финале - оно должно быть мотивированно. Я написал четыре монолога для своего героя, зная, к какому финалу иду. И тогда стало ясно, что и весь стиль разговора надо менять", - привели в пресс-службе слова артиста. Он отметил, что стал кое-где менять текст. "Стало чуть современнее, живее", - считает Якубович.

В спектакле заняты актеры разных поколений, в их числе народный артист РФ Валентин Клементьев, заслуженные артисты РФ Евдокия Германова, Сергей Габриэлян, артисты Софья Бородицкая, Дарья Дуженкова, Никита Кашеваров, Дарья Коларж, Дмитрий Мальцев, Артем Орлов, Александр Сальник.

Оформление спектакля в пресс-службе назвали "тонкой, изящной, немного ироничной стилизацией, взглядом на эпоху Просвещения из XXI века". Показы новой постановки пройдут 13 и 14 июня. Премьера комедии "Скупой" состоялась в 1669 году в парижском театре Пале-Рояль. Сам Мольер сыграл в ней роль скряги Гарпагона.