В Калининграде завершился Международный фестиваль классической музыки "Кантата"

Гала-концерт состоялся на сцене под открытым небом возле Кафедрального собора на острове Канта

КАЛИНИНГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Третий Международный фестиваль классической музыки "Кантата" в Калининграде завершился после полуночи гала-концертом с участием Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Мероприятие прошло на сцене под открытым небом возле Кафедрального собора на острове Канта, сообщила пресс-служба фестиваля.

"Гала-концерт посвящен двум русским гениям, юбилей которых празднуется в 2023 году - Сергею Рахманинову, к 150-летию которого приурочен фестиваль, и Федору Шаляпину, также родившемуся 1,5 века назад. Певца и композитора на протяжении всей жизни объединяла крепкая дружба и творческие связи, горячая любовь к искусству. Они неоднократно выступали вместе с концертами", - рассказали в пресс-службе.

В концерте, который продолжался более двух часов, прозвучали сочинения Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Александра Бородина, Антона Рубинштейна, Рахманинова и русские народные песни. В сопровождении симфонического оркестра произведения исполнил заслуженный артист России, бас Ильдар Абдразаков, отметили в пресс-службе. Также в гала-концерте приняли участие хор Калининградского областного музыкального театра и Калининградский симфонический оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств России Аркадия Фельдмана.

Художественный руководитель "Кантаты" Иван Рудин перед началом мероприятия отметил, что "программа фестиваля по-настоящему удалась: фестиваль заложил новые традиции, началась образовательная программа, появилось много знаковых партеров, в числе которых Президентский фонд культурных инициатив, общество "Знание". Калининград, по словам Рудина, предоставляет уникальные возможности для творчества, появления необычных идей, а фестиваль "Кантата", который способен стать "настоящей культурной меккой", позволяет их реализовывать.

О событиях и участниках фестиваля

Гала-концерт в День России стал девятым, заключительным событием фестиваля, который стартовал 7 июня. Всего состоялось семь концертов, на которых прозвучали сочинения Рахманинова, а также два музыкально-драматических спектакля.

По данным, предоставленным ТАСС в оргкомитете фестиваля, участниками "Кантаты-2023" стали более 300 артистов. Прямые трансляции посмотрели около 1 млн пользователей во "ВКонтакте". Фестиваль транслировал также "Триколор", отметили в оргкомитете. С продажи билетов на концерты выручено 2,5 млн рублей.

Участниками "Кантаты" в 2023 году стали Московский государственный симфонический оркестр, хор Сретенского монастыря, солистка Московского театра "Новая опера" им. Е.В. Колобова Светлана Касьян, участники проекта "Рахманинов-марафон", пианисты Алексей Мельников, Филипп Копачевский, Петр Лаул, актриса и певица Лика Рулла и другие.

Под концертные площадки были задействованы исторические объекты, среди которых Алленбургская кирха в поселке Дружба, руины средневекового замка Бранденбург в поселке Ушаково, Кафедральный собор. "Задействование под концерты исторических локаций - одна из ключевых особенностей фестиваля. Таким образом он привлекает внимание к вопросу сохранения архитектурного наследия региона. Кроме того, организаторы направляют средства, собранные с продажи билетов, на восстановление объектов исторического и архитектурного наследия", - отметили в оргкомитете фестиваля.

Международный фестиваль классической музыки "Кантата" проводится с 2021 года. Он реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторы - правительство Калининградской области, региональное Министерство по культуре и туризму, АНО "Фестивальная дирекция".