Путин поздравил Маковецкого с 65-летием

Президент России отметил его самобытный талант и актерское мастерство

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил актера Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, народного артиста России Сергея Маковецкого с 65-летием, отметив его самобытный талант и высочайший класс актерского мастерства.

"Вы добились успеха на творческом поприще, покорили зрителей самобытным талантом, высочайшим классом актерского мастерства, разнообразием блистательно сыгранных ролей и, конечно, преданным, подвижническим служением избранному делу", - говорится в послании главы государства, опубликованном во вторник на сайте Кремля.

Путин пожелал артисту доброго здоровья, вдохновения и новых работ.

Сергей Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве. Окончил Театральное училище им. Бориса Щукина в 1980 году и был принят в Театр им. Евгения Вахтангова. Среди его ролей в этом театре в разные годы - Шостакович ("Уроки мастера"), Граф Илья Андреевич Ростов ("Война и мир"). В кино снялся, в частности, в фильмах "Патриотическая комедия", "Макаров", "Русский бунт", "Брат-2", "72 метра", "Мне не больно", "Ликвидация", "12", "Живи и помни", "Поп", "Дело гастронома № 1", "Петр Первый", "Жизнь и судьба", "Бесы", "Тихий Дон", "Годунов", "Ненастье", "Праведник". Лауреат Государственной премии России, обладатель многих кинонаград и театральных премий. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орденом Почета.