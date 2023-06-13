В Новосибирске в фестивале книги примут участие пять детских писателей

Среди них Ольга Колпакова, Наталья Шицкая, Елена Борода, Лариса Романовская и Николай Понамарев

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Пять детских и подростковых писателей из разных городов России примут участие в первом фестивале книги под открытым небом "Лето книгами согрето", который пройдет в Новосибирске и Бердске 17-18 июня. Об этом рассказал во вторник в пресс-центре ТАСС заместитель директора Новосибирской государственной областной научной библиотеки по научной и библиотечной работе Владимир Деев.

"Одновременно в течение двух дней будут проходить мероприятия на пяти площадках. В рамках фестиваля "Лето книгами согрето" к нам приезжают пять детских и подростковых писателей из других городов. Мы знакомим жителей Новосибирска и Бердска с творчеством писателей других регионов России, при этом достаточно известных, популярных в молодежной подростковой среде", - сказал Деев.

В фестивале примут участие детские писатели Ольга Колпакова, Наталья Шицкая, Елена Борода, Лариса Романовская, Николай Понамарев. Каждый из них проведет беседы с подростками, увлекательные игры с детьми младшего возраста, расскажет о своих произведениях. На площадках, оборудованных шатрами и креслами, будут проходить мастер-классы, чтение книг, настольные и активные игры.

По словам исполняющего обязанности министра культуры региона Юрия Зимнякова, фестиваль книги под открытым небом проходит впервые, он реализуется новосибирским библиотечным сообществом в партнерстве с областной научной библиотекой в рамках региональной программы "Чтение - энергия жизни". По его словам, Новосибирская область продолжает курс на формирование читающего сообщества, для этого проводится системная работа. В частности, в регионе создано в рамках нацпроекта "Культура" 20 модельных библиотек. В этом году планируется открыть еще девять.