В Москве пройдет Международный фестиваль документального кино "Докер"

Фестиваль откроется 23 июня премьерой фильма "Святая дилемма"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Девятый Международный фестиваль документального кино "Докер" откроется в киноцентре "Октябрь" в Москве 23 июня премьерой фильма "Святая дилемма" венгерских режиссеров Джулианны Угрин и Мартона Визкелеты. Всего в программу фестиваля вошли 40 картин из 20 стран, сообщили в пресс-службе "Докера" во вторник.

"С 23 июня по 2 июля в московском киноцентре "Октябрь" при поддержке проекта "КАРО. Арт" в девятый раз пройдет "Докер" - международный фестиваль, показывающий самые выдающиеся, актуальные и заметные образцы авторского документального кинематографа. За 10 дней зрители смогут увидеть и обсудить вместе с авторами, психологами и журналистами 40 новых фильмов из 20 стран мира, большинство из которых будут показаны в нашей стране впервые", - говорится в сообщении.

В программу этого года вошли призеры и участники престижных киносмотров 2022 и 2023 годов, в числе которых Роттердамский кинофестиваль, Hot Docs в Торонто, Visions du r el в Нионе, CPH:DOX в Копенгагене, True/False в США и другие. В частности, в основном конкурсе зрителей ожидают "Последний теплоход" российского режиссера Ильи Желтякова, греческая картина "Дозор", китайская "Долгая дорога домой", итальянская драма "После моста" и другие. Всего в основной конкурсной программе этого года представлено 10 фильмов из Армении, Венгрии, Германии, Греции, Ирана, Италии, Китая, России, США и Центральноафриканской Республики.

В конкурсе короткометражного кино посетителям "Докера" покажут 10 картин из Бангладеш, Китая, Кубы, Франции, Португалии и Турции. Россию в конкурсе представляют сразу три фильма: "Ева" Ольги Смирновой, "Фиолетовая страна" Михаила Горобчука и "Цифровое бессмертие" Никиты Аниськина. Параллельно с конкурсными программами состоятся показы специальной секции о ментальном здоровье "Док Терапия", все сеансы которой пройдут с последующим разбором с психологами и психотерапевтами.

Откроется фестиваль в Москве 23 июня премьерой драмы "Святая дилемма" Джулианны Угрин и Мартона Визкелеты из Венгрии. На закрытии 2 июля зрителям покажут детективный триллер Юлии Бобковой "Беглецы". Лучшие фильмы "Докера" этого года покажут в Санкт-Петербурге на Киностудии "Лендок" с 2 по 13 октября, а также в Ярославле с 18 по 20 сентября на площадке "Киномакс Аура".