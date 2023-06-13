13 июня, 14:28

Хедлайнерами этнокультурного фестиваля на Урале станут "Мираж" и Gayazov Brothers

Также для гостей мероприятия запланировали костюмированное шествие, мастер-классы по изготовлению венков и большой хоровод

ТАСС, 13 июня. Группы "Мираж", Gayazov Brothers, "Рок-острова" и "Комиссар" станут хедлайнерами этнокультурного фестиваля "Купала", который пройдет 8 июля в курганском Частоозерье. Также гостей ждут лазерное и огненное шоу на озере, сообщили во вторник в Telegram-канале правительства региона.

"В рамках фестиваля "Купала" состоится грандиозный концерт с участием известных музыкальных коллективов. <…> Каждый час - новая группа: "Рок-острова", "Мираж", "Комиссар", Gayazov Brothers. В 23:00 (21:00 мск) состоится грандиозное флайборд-шоу на озере, <…> а также лазерное и огненное шоу. Здесь же представление с водяным и русалками, старинными обрядами пускания венков и огневиц по озеру, зажжение купальского костра", - говорится в сообщении.

Кроме того, запланировано костюмированное шествие, мастер-классы по изготовлению оберегов, венков, глиняных изделий, а также театрализованное представление, большой хоровод, добавили в правительстве.

Сейчас на территории ведется строительство - специально для фестиваля возводятся павильоны, смотровая площадка и другие объекты. Ожидается, что фестиваль посетят несколько тысяч гостей. 

Теги:
РоссияКурганская область
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