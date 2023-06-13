Путин наградил актрису Светлану Немоляеву орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Актриса получила награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Немоляеву Светлану Владимировну", - говорится в указе.

Светлана Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. Окончила театральное училище им. М. С. Щепкина в 1958 году. В 1958-1959 годах служила в Московском драматическом театре, с 1959 года - в Театре имени Владимира Маяковского.

Широко известна по своим киноролям, в частности, в картинах Эльдара Рязанова "Служебный роман", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово".