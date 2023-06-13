В ЦВЗ "Манеж" в Петербурге открылась ярмарка искусства "1703" с участием 35 галерей

Событие включено в официальную культурную программу Петербургского международного экономического форума

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Тридцать пять галерей представили произведения современного искусства на Второй Санкт-Петербургской ярмарке "1703", открывшейся во вторник в Центральном выставочном зале "Манеж". Событие включено в официальную культурную программу Петербургского международного экономического форума.

"В прошлом году мы первый раз провели ярмарку современного искусства "1703". За четыре дня ярмарку посетило более 10 тыс. человек. Уже в этом году, когда мы отмечаем 320 лет Санкт-Петербургу, традицию продолжаем. <…> Здесь представлены 35 участников, большое количество городов России, гости из Турции и других стран и городов", - сказал на открытии вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

На ярмарке демонстрируются живопись, скульптура, графика, фотография, инсталляции, а также работы, созданные с помощью цифровых технологий. Среди участников - как известные галереи с многолетним опытом и активной выставочной деятельностью, так и новые художественные институции, экспериментирующие с формами искусства. Из российских городов представлены Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Калуга.

В зоне специальных проектов, посвященной практикам корпоративного и частного коллекционирования, посетителей ждет специальный выставочный проект "Город" из корпоративной коллекции "Газпромбанка" и экспозиция "Ленинградская пейзажная школа" из собрания петербургской KGallery. В рамках ярмарки продолжится годовая программа лектория "1703". В общей сложности за пять дней на площадке Манежа пройдет 36 лекций, дискуссий и медиаций. Их темами станут галерейный бизнес, новые технологии в искусстве, коллекционный дизайн, молодое искусство и образование в творческой индустрии.

Как отметил на открытии генеральный директор Фонда поддержки культурных инициатив "Газпрома" Вадим Навоенко, этот проект - "часть большой работы, которую "Газпром" делает по сохранению и развитию российского искусства совместно с правительством города". По его словам, дебютировавшая год назад ярмарка уже стала событием, которое ждут как профессиональное сообщество, так и широкая публика.

Санкт-Петербургская ярмарка искусства "1703" инициирована ПАО "Газпром", проводится при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Проект призван содействовать развитию современного искусства, художественного рынка и института коллекционирования в России.