В Туле начались трехдневные гастроли Белорусского музыкального театра

Завершатся гастроли 15 июня концертом с участием народного артиста Беларуси, композитора Эдуарда Ханка

ТУЛА, 13 июня. /ТАСС/. Белорусский государственный академический музыкальный театр во вторник начал трехдневные гастроли в Туле с показа оперетты "Граф Люксембург", одну из ролей в которой исполняет заслуженный артист Республики Татарстан Марат Башаров, сообщил ТАСС директор Тульского драмтеатра им. М. Горького Сергей Борисов.

"На нашей сцене начались гастроли Белорусского государственного академического музыкального театра, они продлятся до 15 июня. Сегодня зрителям представили классическую оперетту "Граф Люксембург", где роль князя Базинелли исполняет заслуженный артист Республики Татарстан, лауреат Государственной премии РФ Марат Башаров. Гастроли проходят в рамках многолетних дружеских отношений наших театров", - сказал Борисов.

В среду, 14 июня, белорусский коллектив представит музыкальную комедию "Игра любви", режиссером-постановщиком которой является Башаров, а музыку и стихи написал Юлий Ким. "Спектакль наполнен смешными ситуациями, в основе сюжета - история французского писателя Пьера Мариво, написанная в XVIII веке, о любви и о конфликте отцов и детей, использован комедийный прием с переодеваниями слуг в хозяев и наоборот", - отметил Борисов.

Завершатся гастроли 15 июня концертом с участием народного артиста Беларуси, композитора Эдуарда Ханка - автора таких песен, как "То ли еще будет", "Малиновка", "Я у бабушки живу", "Завируха", "Потолок ледяной". "Эти и другие хиты исполнят солисты Белорусского музыкального театра, ряд песен споет и сам Эдуард Семенович Ханок", - добавил Борисов.

Белорусский государственный академический музыкальный театр создан в 1970 году, является одним из ведущих коллективов республики. В репертуаре труппы более 30 оперетт, мюзиклов, опер, балетов и музыкальных комедий.