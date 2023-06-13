В Петербурге впервые выступит Белгородский драматический театр имени Михаила Щепкина

Свою сцену им предоставит Молодежный театр на Фонтанке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Белгородский государственный академический драматический театр имени Михаила Щепкина впервые за 90-летнюю историю труппы выступит в Петербурге. Свою сцену им предоставит Молодежный театр на Фонтанке, где белгородцы 16-18 июня покажут три постановки.

"Мы дружим уже лет двенадцать. Наша труппа четыре раза выступала там на фестивале, а я поставил на белгородской сцене спектакли "Касатка" и "Идиот". Это были памятные встречи. Я очень полюбил артистов Белгородского театра и надеюсь, что наши чувства взаимны", - сказал во вторник на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель Молодежного театра народный артист России Семен Спивак. Он выразил солидарность с белгородскими коллегами в связи с агрессией, которой подвергся этот регион.

"Мы из той России, в которую сегодня стреляют. На нашей земле, в нескольких километрах от нас люди становятся несчастными. Мы стараемся им помочь и работаем, твердо зная: можно разбомбить дом, но дух российского человека разбомбить не удастся. С этим чувством едем мы в Петербург с тремя спектаклями, которые завоевали больше всего наград на фестивалях", - рассказал художественный руководитель Белгородского театра Виталий Слободчук, полвека возглавляющий этот коллектив. В ходе петербургских гастролей он обсудит с Семеном Спиваком дальнейшие планы сотрудничества, в том числе третью постановку петербуржца на белгородской сцене.

Гастроли откроются 16 июня комедией "Ревизор" в постановке московского режиссера Бориса Морозова. На следующий день будет сыграна драма "Катерина Измайлова" режиссера Алексея Доронина. Завершатся гастроли комедией "Ужин дураков" в постановке главного режиссера театра Виталия Бгавина. Как актер он предстанет перед зрителями в первый гастрольный день в образе Городничего.

Мододые петербуржцы могут приобрести билеты на спектакли белгородцев по Пушкинской карте.