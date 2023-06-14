Большой театр вернул в репертуар балет "Марко Спада"

Премьерные показы пройдут на Исторической сцене с 14 по 18 июня

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Балет "Марко Спада" на музыку Даниэля Франсуа Эспри Обера в постановке французского хореографа Пьера Лакотта (1932-2023) возвращается в репертуар Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России. Премьерные показы возобновленного спектакля пройдут на Исторической сцене ГАБТ с 14 по 18 июня, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Катерина Новикова.

"В 2013 году выдающийся французский хореограф Пьер Лакотт поставил в Большом театре балет "Марко Спада". Трехактный балет большого стиля с лихо закрученной интригой, виртуозным классическим танцем, выразительной пантомимой был создан в роскошных декорациях и костюмах, автором которых также был Лакотт. Исполнителями главных партий в спектакле выступили ведущие солисты Большого и американский премьер ГАБТ Дэвид Холберг. Спустя почти десять лет эту постановку решено было возродить, на что дал разрешение сам Пьер Лакотт", - сказала собеседница агентства.

Она выразила сожаление, что в восстановлении балета не примет участие его создатель. "10 апреля Пьера Лакотта не стало. Но память о нем в Большом театре жива, и доказательством тому будет возрожденный "Марко Спада", - поделилась Новикова.

Дирижером-постановщиком, как и в спектакле 2013 года, выступит Алексей Богорад. Главные партии репетируют: Евгения Образцова, Екатерина Крысанова, Елизавета Кокорева, Элеонора Севенард (Анжела); Игорь Цвирко, Артем Овчаренко, Дмитрий Смилевски, Артемий Беляков (Марко Спада); Ева Сергеенкова, Мария Виноградова, Кристина Кретова, Алена Ковалева (Маркиза Сампьетри); Семен Чудин, Клим Ефимов, Денис Захаров, Дмитрий Выскубенко (Принц Федеричи) и другие. "Некоторые из них также участвовали в спектакле в 2013 году", - уточнила пресс-атташе.

О спектакле

"Возобновление "Марко Спада" мы планировали провести раньше, но не стало Пьера Лакотта. Это невосполнимая утрата. В каком-то смысле для нас возрожденный балет - это приношение, благодарность человеку, который, не взирая ни на какие политические взгляды, жил классическим балетом, был абсолютно предан тому, чем занимался", - сказал журналистам перед премьерой художественный руководитель балета Большого театра Махар Вазиев.

По его словам, Лакотт был "гигантом классического балета". "При этом его танцевальный язык был настолько широк, что вызывает только преклонение. Однако воссоздавать спектакль было очень сложно. Над восстановлением "Марко Спада" наши педагоги и артисты трудились с утра до вечера. В спектакле заняты и те, кто работал с Пьером Лакоттом тогда, когда этот балет был поставлен на сцене Большого театра в 2013 году, и наша сегодняшняя молодежь. Мне кажется, это достаточно интересное сочетание. Я наблюдал, как они друг другу помогают, как подсказывают какие-то нюансы. Так что спектакль, на мой взгляд, получился очень атмосферным", - оценил худрук.

Премьер Большого театра Артем Овчаренко подтвердил, что и в прежнем, и в нынешнем спектакле исполняет главную роль - Марко Спада. "Мой персонаж - благородный бандит и отец. Сейчас уже отцовские чувства мне очень понятны. Мне не нужно их играть, они уже есть. Как сказал мой педагог, пошло что-то естественное", - поделился танцовщик. Он добавил, что его герой в трех актах разный, и для артиста есть возможность показать себя как актера, при этом справиться со всей технической задачей.

Балерина Екатерина Крысанова, исполняющая партию Анжелы, вспомнила, как работала с Пьером Лакоттом. "К большому сожалению, автора нет с нами. И слава богу, что этот спектакль мне знаком и мной танцован уже много лет назад. Я знаю все нюансы до мельчайших подробностей, это меня спасает. Много новых исполнителей, у них есть большие сложности с этим. Потому что никто, кроме автора, лучше никогда не объяснит тебе, что он хотел, что он задумал", - убеждена артистка. "Когда я вспоминала спектакль, даже не было необходимости вспоминать, потому что он настолько и в голове, и в душе, и в сердце сидит. Мне оставалось только наиточнейше воспроизвести это все", - сказала она.

Свои впечатления о восстановленном балете высказал журналистам и дирижер-постановщик Алексей Богорад. "Очень рад, что возвращаемся к этому балету. Это балет большого стиля, изобилующий всевозможными поворотами сюжета, шутками. Что касается музыки, то она веселая, легкая, игривая, но исполнять ее непросто. Много темповых переходов. Это нюансы, связанные со сценическим действием. Все это мы подробно репетировали с господином Лакоттом. И сейчас мы пытаемся максимально восстановить то звучание, которое было 10 лет назад на премьере", - отметил маэстро.

Об истории "Марко Спада"

Из исторических источников известно, что первоначально Даниэль Франсуа Эспри Обер написал оперу "Марко Спада", премьера которой состоялась в 1852 году и имела оглушительный успех. Однако вскоре интерес к оперному "Марко Спада" угас, и композитор на том же музыкальном материале сочинил балет, который увидел свет рампы в Парижской опере в апреле 1857 года. Спектакль также имел успех, шел три сезона, а потом появился в афишах театров лишь в ХХ веке. И только благодаря тому, что известный французский хореограф, знаток старинных балетов и мастер реставраций Пьер Лакотт взялся восстановить этот раритет.

Мировая премьера постановки прошла в Римской опере 15 марта 1981 года. Обращаясь к утраченному балету Жозефа Мазилье "Марко Спада, или Дочь разбойника" (1852), Пьер Лакотт, по сути, создал абсолютно самостоятельное произведение, ведь не только хореографии, но и декораций не осталось в архивах от того спектакля. Премьера в Римской опере с участием таких звезд, как Рудольф Нуреев, Гилен Тесмар и Микаэль Денар, прошла успешно. Затем "Марко Спада" был поставлен в Парижской опере, в Монте-Карло, в Национальном балете Нанси и Лоррена.

Сегодня труппа ГАБТ единственная в мире исполняет это балет Пьера Лакотта.