Собянин: передача Киностудии имени Горького Москве позволит продолжить ее модернизацию

По словам мэра столицы, сейчас в производстве студии находится 12 проектов игрового и 16 - неигрового кино, а в Кинокампусе Горького проходят лекции и мастер-классы для студентов кинематографических вузов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Решение президента РФ Владимира Путина о передачи Киностудии имени М. Горького в собственность Москвы позволит продолжить ее масштабную модернизацию, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

"Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького переходит из федеральной собственности в собственность города Москвы. По нашей просьбе соответствующий указ подписал Владимир Владимирович Путин. Решение президента позволит продолжить масштабную модернизацию одной из старейших киностудий страны, основанной еще в 1915 году", - написал он в своем блоге.

Собянин отметил, что киностудии не удалось, как и другим государственным производителям кино, избежать упадка 1990-х годов, и длительное время она ничего не производила, а главное здание и студийный комплекс находились в аварийном и предаварийном состоянии. Но в последние годы к руководству старейшей в России киностудии пришла новая управленческая команда и "черная полоса в ее истории постепенно сменяется белой", заметил мэр. Он добавил, что сейчас в производстве студии находится 12 проектов игрового и 16 - неигрового кино, а в молодежном креативном пространстве - Кинокампусе Горького - проходят лекции и мастер-классы для юных поклонников кино, будущих студентов кинематографических вузов и специалистов в сфере производства современного кино, медиа и цифрового контента.

Самое главное - при поддержке правительства РФ и Министерства культуры была начата модернизация студийного комплекса, уточнил мэр. "По опыту возрождения ВДНХ и Северного речного вокзала мы уверены, что передача Киностудии имени Горького в собственность города позволит обеспечить успешную реализацию этих планов. И через несколько лет в Москве будет создана еще одна креативная площадка со всем необходимым для полного цикла производства кино", - заключил он.

Во вторник сообщалось о том, что Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Москвы акций Киностудии имени М. Горького в целях развития создаваемого в столице кинокластера. Президент также поручил правительству России в двухмесячный срок обеспечить передачу в собственность Москве находящихся в федеральной собственности 100% акций киностудии.