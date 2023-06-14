Слащева: для создания кинокластера на базе студии им. Горького нужны большие инвестиции

Президент Владимир Путин ранее подписал указ о передаче в собственность Москвы акций киностудии для развития создаваемого в столице кинокластера

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Стратегические инвестиции необходимы для создания кинокластера на базе Киностудии им. Горького. Таким мнением в среду с журналистами поделилась генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Москвы акций Киностудии им. М. Горького в целях развития создаваемого в столице кинокластера. Президент также поручил правительству России в двухмесячный срок обеспечить передачу в собственность Москве находящихся в федеральной собственности 100% акций киностудии.

"Теперь для того, чтобы совершить новый рывок и построить на базе киностудии мощный современный кинокластер, нужны большие стратегические инвестиции в развитие. Москва серьезно настроена создать такой кластер, и мы этому очень рады", - сказала она.

Слащева также напомнила, что несколько лет назад, киностудия "почти ничего не производила", главное здание и студийный комплекс требовали срочного капитального ремонта. "Но благодаря активному участию и масштабной поддержке Минкультуры России легендарная киностудия начала возрождаться и вышла из кризиса в очень короткие сроки", - отметила Слащева.

Она также добавила, что был проведен первый этап реорганизации и модернизации студийного комплекса.