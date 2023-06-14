На фестивале науки и культуры на ВДНХ пройдут лекции по психологии, астрономии, истории

Также 20 июня пройдет лекция "Новое российское кино - каким оно стало и каким еще станет", которую проведет кинокритик Егор Москвитин

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Фестиваль науки и культуры "ВДНХ: пространство открытий" пройдет с 14 июня по 8 июля в павильоне "Рабочий и колхозница", центре "Космонавтика и авиация" и музее славянской письменности "Слово". Посетители узнают, как интернет меняет русский язык, можно ли управлять сновидениями и о многом другом, сообщается в среду на портале мэра Москвы.

"Фестиваль науки и культуры проводится впервые в рамках образовательного проекта "Знание. ВДНХ". С посетителями встретятся известные российские популяризаторы науки и эксперты в области культуры. Так, на лекции "Природа сновидений в мозге" слушатели узнают, о чем сны людей и можно ли за ними подглядывать. На лекции "Как интернет меняет наш язык" эксперт разъяснит, как новые технологии меняют русский язык и ведет ли это к его упрощению и деградации", - говорится в сообщении.

Кроме этого, любителей кино ждут 20 июня на лекцию "Новое российское кино - каким оно стало и каким еще станет". Встречу проведет кинокритик Егор Москвитин. Он познакомит слушателей с современным российским кинематографом. А на встрече с биологом и нейрофизиологом, профессором МГУ имени Ломоносова Вячеславом Дубыниным 21 июня речь пойдет о том, как мозг человека распознает вкусы и запахи. Эксперт расскажет о способности организма анализировать химический состав пищи и различать углеводы, белки, жиры.

"Тем, кто хочет больше узнать об истории ВДНХ, стоит посетить лекцию "Боец с быком, или Краткая история животных на ВДНХ". Искусствовед Кирилл Светляков расскажет об анималистических картинах и скульптурах, которые украсили павильоны и парковые зоны в первые годы создания выставки. О звездах-карликах и черных дырах 18 июня в центре "Космонавтика и авиация" ждут на встречу со старшим научным сотрудником Государственного астрономического института имени Штейнберга МГУ Антоном Бирюковым. Он расскажет слушателям о том, как рождаются и какими свойствами обладают необычные звезды", - следует из сообщения.

В музее славянской письменности "Слово" в рамках фестиваля "ВДНХ: пространство открытий" 2 июля пройдет встреча с писателями Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак. Они в соавторстве создают произведения для детей и подростков. Завершится первый фестиваль науки и культуры "ВДНХ: пространство открытий" 8 июля выступлением рок-группы Artemiev в павильоне "Рабочий и колхозница". Концерт начнется в 20:00.