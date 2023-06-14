В российских кинотеатрах премьера фильма "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом состоится 20 июля

Режиссером выступила французская актриса и режиссер Майвенн

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Премьера байопика "Жанна Дюбарри" состоится в российских кинотеатрах 20 июля. Главную роль в картине сыграл Джонни Депп, сообщила в среду пресс-служба кинопрокатной компании Russian World Vision.

"20 июля кинопрокатная компания Russian World Vision при поддержке онлайн-кинотеатра Okko выпустят в кинотеатрах исторический байопик "Жанна Дюбарри". <…> Роль Короля Людовика XV исполнил Джонни Депп, для которого работа в фильме стала громким возвращением в кинематограф после трехлетнего перерыва", - говорится в сообщении.

Режиссером выступила французская актриса и режиссер Майвенн, которая также стала исполнительницей главной женской роли. Продюсеры фильма - Паскаль Кошето и Грегуар Сорла ("Тебя никогда здесь не было", "Братья Систерс"), Константин Елкин ("Артек. Большое путешествие", "Красный Призрак") и Джонни Депп.

В фильме рассказывается о Жанне Вобернье, молодой женщине из рабочего класса, которая использует свой интеллект и очарование, чтобы подняться по ступеням социальной лестницы. Она знакомится с королем Людовиком XV и вскоре становится его фавориткой. Вобернье считают одной из самых влиятельных женщин Франции, однако двор ее не принимает.

Мировая премьера "Жанны Дюбарри" состоялась на 76-м Каннском кинофестивале, где картина была выбрана в качестве фильма открытия. Фильм показал самый успешный за последние 10 лет старт во французском бокс-офисе среди картин, открывавших Каннский фестиваль.

"Жанна Дюбарри" - картина совместного производства французской кинокомпании Why Not Productions, Red Sea Film Festival Foundation, IN.2 Film, France Televisions и российской кинокомпании Russian World Vision во главе с продюсером Константином Елкиным. Онлайн-кинотеатр Okko - дистрибьютор прав в digital-среде на территории РФ и СНГ.