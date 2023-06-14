В конкурсную программу фестиваля "Горький fest" вошли 16 фильмов

Мероприятие пройдет с 7 по 13 июля

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более 600 заявок поступило в 2023 году на участие в VII фестивале нового российского кино "Горький fest", который откроется показом картины "Кентавр" Кирилла Кемница. В его конкурсную программу вошли 16 фильмов, сообщил программный директор смотра Андрей Апостолов в среду на пресс-конференции в ТАСС.

"Было прислано (в этом году - прим. ТАСС) 615 заявок. Мне кажется, цифра красивая, по-своему грандиозная. С каждым годом количество заявок увеличивается. Фестиваль растет, и внимание к нему тоже", - сказал Апостолов.

По его словам, в конкурсной программе форума в 2023 году представлены 16 фильмов, среди которых и короткометражные, и полнометражные. Так, в конкурс вошли картины "Наташина мечта" (режиссер Дарья Гароника), "Бабки" (режиссер Любава Яровая), "Вести из Непала" (режиссер Михаил Балабин), "Без башни" (режиссер Алексей Кокорин), "Утка" (режиссер Антон Грачев), "5 минут на любовь" (режиссер Юлия Трофимова), "Мать" (режиссер Павел Тимофеев), "Все время на свете" (режиссер Наталья Кончаловская), "Наследие" (режиссер Роман Михайлов), "Легенда о самбо" (режиссер Андрей Богатырев), "Роковая клятва" (режиссер Анастасия Кувшинова), "7:59" (режиссер Никита Белорусов), "Жизнь по вызову" (режиссер Родион Чепель), "Опытным путем" (режиссер Владимир Головнев), "Путешествие Льюиса Кэрролла сквозь зеркало, и что он там нашел" (режиссер Татьяна Соболева) и "Кукушка" (режиссер Евгений Николаев).

Президент фестиваля, народный артист РФ Михаил Пореченков сообщил, что в жюри смотра в этом году вошли киновед Лариса Малюкова, режиссер Евгений Сангаджиев, оператор Юрий Коробейников, сценарист Екатерина Мавроматис и продюсер Елена Гликман.

Седьмой фестиваль нового российского кино "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля. Большую часть смотра посвятят 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая и его творчеству.

"Горький fest" - это профессиональная площадка для кинематографистов и возможность познакомить зрителей с самыми важными, свежими и интересными работами отечественной киноиндустрии. Задача фестиваля - показать развитие киноязыка и трансформацию классических форм, представить современному зрителю действующих лиц российского кинематографа, а также объединить местных специалистов киноиндустрии для формирования регионального кинематографического сообщества.