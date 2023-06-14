На ПМЭФ представили проект по реконструкции оранжерей Таврического сада

В корпусах будут расположены балетная студия, тропическая оранжерея и ресторан, выставочный зал для живописи и графики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Совместный проект Петербурга и "Газпрома" по реконструкции оранжерей Таврического сада представлен на стенде города на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Завершить работы по реконструкции оранжерей Таврического сада планируется в апреле 2025 года, сообщается в презентации проекта.

"Срок окончания строительства - апрель 2025 г. Начало эксплуатации - июль 2025 года. Площадь участка с оранжереями 28,3 тыс. кв. м. Площадь застройки - 12,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

В Таврическом саду планируется построить 14 корпусов высотой в один-два этажа. В корпусах будут расположены балетная студия, тропическая оранжерея и ресторан, выставочный зал для живописи и графики, театрально-концертный зал, кактусовая оранжерея и выставочная оранжерея.

Как ранее сообщалось, в 2020 году власти Петербурга заключили концессионное соглашение с Фондом социальных инвестиций "Газпрома" на реконструкцию заброшенных оранжерей Таврического сада.

Здесь планируется проведение культурных мероприятий, концертов, сценических выступлений, а также организация детских развивающих и развлекательных секций.

Оранжереи исторически являются частью Таврического садово-паркового ансамбля. Таврический дворец был построен по личному указанию императрицы Екатерины II и подарен князю Г. А. Потемкину-Таврическому.