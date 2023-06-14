В Смоленской области снимут документальный фильм о спасшем сослуживцев Герое РФ Бичаеве

Врио губернатора региона Василий Анохин отметил намерение учредить ежегодный региональный турнир по спортивному ориентированию его памяти

ТАСС, 14 июня. Документальный фильм о жизни и подвиге Героя России Александра Бичаева, который ценой своей жизни в ходе операции по защите Донбасса спас сослуживцев из окружения, снимут в Смоленской области. Об этом сообщил в среду врио губернатора региона Василий Анохин.

"Наши герои должны навсегда оставаться в наших сердцах и нашей памяти. Приняли решение увековечить память нашего земляка Александра Бичаева, который был посмертно удостоен звания Героя России. Снимем документальный фильм о жизни и подвиге Александра и учредим ежегодный региональный турнир по спортивному ориентированию его памяти", - написал Анохин в своем Telegram-канале.

Командир зенитного ракетного взвода Александр Бичаев погиб в феврале 2023 года, прикрывая выход своей группы из окружения в ходе выполнения боевой задачи по защите Донбасса. Подразделение Бичаева встало на пути у превосходящих сил противника, прорвать оборону пытались свыше пятисот боевиков. В мае за героизм, мужество и отвагу старшего лейтенанта посмертно представили к присвоению звания Героя России.

В среду врио главы региона вместе с руководителем регионального филиала фонда "Защитники Отечества" Натальей Полушкиной встретился с родными погибшего военнослужащего. Как отметил Анохин, увековечивание памяти о Бичаеве позволит подрастающему поколению равняться на героя и помнить о его подвиге.