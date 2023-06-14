"Человек-паук: Паутина вселенных" не выйдет в прокат в ОАЭ и Саудовской Аравии

Совет ОАЭ по средствам массовой информации ранее опубликовал заявление, в котором говорилось, что ведомство "не допустит распространения или публикации контента, противоречащего ценностям и принципам Эмиратов"

ДУБАЙ, 14 июня. /ТАСС/. Анимационный фильм "Человек-паук: Паутина вселенных" (Spider-Man: Across the Spider-Verse), произведенный студиями Sony Pictures Animation и Columbia Pictures совместно с Marvel Entertainment, не выйдет в прокат в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

Как пишет газета National, в ОАЭ премьера нового эпизода франшизы должна была состояться 22 июня, однако сети кинотеатров Vox Cinemas, Roxy Cinemas и Reel Cinemas изменили расписание сеансов, убрав из него упоминания о "Паутине вселенных".

Издание отмечает, что ни одно из эмиратских ведомств, осуществляющих регулирование медиа, не сообщало о решении запретить прокат фильма. При этом 12 июня Совет ОАЭ по средствам массовой информации опубликовал в Twitter заявление, в котором говорилось, что ведомство "не допустит распространения или публикации контента, противоречащего ценностям и принципам Эмиратов, а также стандартам медиа, действующим в стране".

Власти Саудовской Аравии официально объявили о том, что "Паутина вселенных" не выйдет в прокат. Соответствующее заявление распространила государственная компания "Саудовское кино", которая находится в ведении Генеральной комиссии по аудиовизуальным средствам массовой информации. "Исходя из нашей заботы о безопасности контента, демонстрируемого в кинотеатрах, и нашей ответственности перед зрителями, мы хотели бы отметить, что ни один фильм, содержание которого противоречит действующим правилам регулирования медиа, не получит лицензию на прокат", - сообщается на странице компании в Twitter.

Как следует из заявления "Саудовского кино", правообладатель отказался внести в картину "соответствующие изменения", без которых прокат "Паутины вселенных" в королевстве невозможен. О каких именно изменениях идет речь, компания не сообщила.

"Человек-паук: Паутина вселенных" - продолжение первой части "Через вселенные". В новом эпизоде подросток-супергерой Майлз Моралес и его подруга Гвен Стейси отправляются в путешествие по мультивселенным, где встречают еще нескольких Человек-пауков. Главные роли в фильме исполнили Шамеик Мур, Хейли Стайнфелд, Оскар Айзек, Джейк Джонсон, Исса Рэй, Брайан Тайри Генри.