В Мариинке отметят 35-летие творческой деятельности народной артистки РФ Ольги Бородиной

В праздничном вечере примет участие Симфонический оркестр театра, а также солисты Татьяна Сержан и Иван Гынгазов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Концерт в честь 35-летия творческой деятельности народной артистки России Ольги Бородиной пройдет в четверг на Новой сцене Мариинского театра. В праздничном вечере примет участие Симфонический оркестр театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева.

"На концерте прозвучит вступление к опере Модеста Мусоргского "Хованщина", дебют в которой в 1989 году сделал Бородину, тогда еще недавнюю выпускницу Ленинградской консерватории, одной из ярчайших солисток труппы. Еще одним знаковым для творческой судьбы Бородиной фрагментом на вечере станет сцена у фонтана из оперы Мусоргского "Борис Годунов", в которой певица создала образ властной и обольстительной Марины Мнишек", - рассказали в пресс-службе театра.

Программу дополнит сцена Графини из "Пиковой дамы" Петра Чайковского.

В концерте вместе с Ольгой Бородиной примут участие солисты Мариинского театра Татьяна Сержан и Иван Гынгазов.

Прбедительница целого ряда международных и российских конкурсов, Ольга Бородина закончила в Консерватории класс народной артистки СССР Ирины Богачевой. Уже более трех десятилетий обладательница редкого колоратурного меццо-сопрано выступает на сценах Ковент-Гардена, Ла Скала, Оперы Сан-Франциско, Метрополитен-оперы, Венской государственной оперы. Запись Реквиема Джузеппе Верди, сделанная с участием Бородиной Чикагским симфоническим оркестром под руководством Риккардо Мути, получила две премии "Грэмми" (2011). Петербурженка является также лауреатом Государственной премии России за 2006 год.